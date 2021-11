annonse

Det er vanlig å lage en metadebatt hvis emnet er utenfor «boksen». Rundt om i verden har det oppstått demonstrasjoner mot myndighetene. Det samme skjer også i Norge.

Men demonstrasjonen i Oslo forrige lørdag ble ikke nevnt i media. Resett ble ikke informert og misset også saken; den eneste som dekket demonstrasjonen var Steigan.no. I etterkant sirkulerte det en plakat i sosiale medier som viser bilde fra Karl Johan med teksten: «Media svikter folket. 5000 gikk rolig med fakler i Oslo 20.11.21».

Bjørn Nistad skriver på Steigan at pressen kom med krigsoverskrifter om voldelige korona-demonstrasjoner i andre land, og var tause om en fredelig demo i Oslo sentrum. Han mener at denne type fortielser og selektiv rapportering faktisk minnet om forholdene i Sovjetunionen.

– Demonstrasjonen fikk liten eller ingen omtale i de store mediene, skriver redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, og legger til:

– Det er et godt spørsmål, som dessverre traff Nettavisen også. Den (dårlige) unnskyldningen er at vi har tynn bemanning i helgene, men det er et faktum at demonstrasjonen som samlet tusenvis av demonstranter foregikk bare noen kvartaler unna landets største redaksjoner.

Harald Klungtveit i Filter Nyheter fulgte med på demonstrasjonen. Han filmet og tok bilder. Men det ble ingen reportasje om demonstrasjoner mot regjeringens viruspolitikk. Det kunne ha vært interessant, med tanke på at i gammelmedia er det sjelden kritikk av myndighetene. Det vanlige er heller å fotfølge dem som er uenige med makten. Slike pleier å få kallenavn, slik som rasist, islamofob, konspirasjon eller klimafornekter, og nå også vaksinemotstander. Det viktig å avskrive opposisjon, og skyve dem inn i et mørkt hjørne. Kritikk skal ikke forekomme. Kan det være at fordi den var fredelig, var den ikke verdt å skrive om for Klungtveit?

En metadebatt

Når Filter først kommer på banen, er det for å si at det ikke var så mange der. Harald Klungtveit hevder at det ikke var tusen demonstranter, etter studie av bilder tror han at det kan ha vært fire-fem hundre. Men han innrømmer at det er umulig å vite. Det begrunner redaktøren i Filter Nyheter med at det er vanskelig å skille forbipasserende fra demonstranter. Likevel er Klungtveit sikker på at det ikke var tusen, og definitivt ikke flere tusen. Det begrunner han med at motstandere av vaksiner og andre koronatiltak aldri har klart å mobilisere mange.

Det er frivillig å ta vaksine

Hvorfor da omtale dem som motstandere? Selvstendige mennesker tar egne valg. Men begrunnelsen for den enkeltes valg kommer ikke frem når samtlige blir uthengt som motstandere. Filter Nyheter var kun interessert i hvor mange som demonstrerte, snarer enn hvorfor de demonstrerte. Det lille de refererte var noen få løsrevne sitater og en bevisst misforståelse av at noen brukte «jødestjernen». Den brukes som et symbol på at koronapolitikken deler befolkningen i et A og B-lag. Det på tross av at det er frivillig å ta vaksinen. Inntil videre.

