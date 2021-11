annonse

Kebabnorsk er ikke akseptabelt språk for folk født i Norge, mener en forfatter.

Forfatter Rita Sunder går kraftig ut mot kebabnorsk i et debattinnlegg i Aftenposten. Hun mener at man bør styre unna kebabnorsk om man vil opp og frem i samfunnet.

– Kebabnorsk er ikke veien å gå dersom målet er å tilkjempe seg en større plass i samfunnet, skriver hun.

Forfatteren påpeker at språk er makt. Hun mener at det er naturlig at barn født i Norge snakker perfekt norsk, og advarer om at dårlig språkbruk gir færre muligheter.

– Kebabnorsk er ikke greit. Språket kan gjenspeile din sosiale bakgrunn. Jo mer ubevisst språket brukes, jo mer avslører språkbruken den sosiale bakgrunnen. Samtidig bidrar ubevisst språk til at bevisste samtalepartnere kan etablere et maktforhold til sin fordel, skriver Sunder.

Veien til drømmejobben

Hun fortsetter:

– For en arbeidsgiver er det en stor ressurs å ha språksikker medarbeider. Få har tid eller glede av å rette opp vanskelig tilgjengelige formuleringer, uforståelig språk eller manglende flyt i meningene.

Bruk av kebabnorsk gir flere ulemper enn fordeler, mener Sunder.

– Å velge bort kebabnorsk er et viktig valg på veien til drømmejobben.

