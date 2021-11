annonse

Frivillig handel mellom kjøper og selger på markedet gir bærekraftig vekst i det lange løp.

Ressursbruken blir mer effektiv fordi sjansen for profitt øker ved bruk av færre ressurser. Dette følger av entreprenørers prøving og feiling veiledet av prismekanismene. Entreprenørers feilvurderinger avsløres gjennom tap og tvinger fram endringer.

Alle statlige aktiviteter inkluderer per definisjon elementer av tvang. Statsmonopol mangler markedets muligheter for kreativ vekst som følger av frivillighet blant uavhengige aktører. Staten har derfor ingen mekanismer for effektive, bærekraftige korreksjoner. Det betyr at når én arbeider går fra det private til det offentlige så minker potensiale for bærekraftig, kreativ vekst med én person. Tilsvarende fører én skattekrone til at det er én krone mindre igjen for potensiell bærekraftig, kreativ vekst. Ovenstående er elementær økonomisk teori og burde være kjent av alle, men er det ikke fordi de som har fordeler av statens aktiviteter rasjonaliserer begrunnelser for disse. Det er blant annet derfor vi har statsansatte økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Historisk har produksjonen av alle goder og tjenester startet privat. Med tiden har staten tatt over produksjonen av mange av disse godene. Opprinnelig var det for eksempel privat sedvanerett som ble brukt ved tvister. I middelalderen overtok kongen lovgivning og domstoler delvis da dette ga inntekter. Myndighetene har i den moderne stat skaffet seg monopol på rettsapparatet, og i dag tar kanskje de fleste det for gitt at slik må det være.

Boktrykkerkunsten gjorde det mulig for Martin Luther å spre ideen om at det var viktig for hver enkelt å lese Bibelen selv. Behovet for å lære å lese etter Luthers reformasjon var starten på den moderne skole. Etterspørselen etter skole for barn økte og da private barneskoler i praksis omfattet alle, tok staten over ansvaret.

Sykehus startet også privat, men da behandling i private sykehus var tilgjengelig for de aller fleste, tok staten over. Vi har nå statlige monopol både for skoler og helsevesen og bærekraftig, kreativ vekst er ikke lenger mulig på disse områdene. Nye behandlingsmetoder blir dyrere og dyrere og budsjettet til utdanning øker. Den økonomiske loven om avtagende avkastning sørger for det.

Matproduksjon er viktigst av alt. Også på disse områdene har staten i enkelte land som Sovjet Unionen og Kina forsøkt å monopolisere produksjonen, men med hungersnød til følge. Privat matproduksjon har derfor overlevd, men er regulert i økende grad.

All økonomisk vekst er basert på penger. Penger ble opprinnelig produsert privat, men er for lengst tatt over av staten, og vi bruker ikke lenger handelsvarepenger som gull eller sølv, men fiatpenger (papirpenger eller digitale penger). Følgen av dette er inflasjon, økonomiske bobler og kriger. Inflasjon er en form for skjult beskatning og mange mener at 1. og 2. verdenskrig ville vært klart mer begrensede i omfang uten fiatpenger. Finansiering av disse krigene med direkte skatter hadde folket satt seg imot.

Ovenstående er bare noen områder hvor staten har tatt over privat produksjon og hvor bærekraftig, kreativ vekst uteblir som følge av monopoliseringen. Overtakelse av privat produksjon ville ikke vært mulig uten statsansatte intellektuelle som argumenterer for disse overtakelsene. Dette har blant annet skjedd ved redefinering av honnørord som frihet, menneskerettigheter, likhet og rettferdighet. Staten har annektert disse ordene og gitt dem ny mening.

Opprinnelig ble disse honnørordene brukt i kampen for menneskenes frigjøring fra despotiske konger. Frihet betydde frigjøring fra kongen hvor hvert individ hadde rett til en arena der de kunne opptre autonomt uten innblanding fra kongen. Kampen for frihet førte med tiden til ytringsfrihet, religionsfrihet, forsamlingsfrihet og eiendomsrett. Men disse friheter og rettigheter sto i veien for den moderne statens vekst, særlig etter at den industrielle revolusjon økte skattepotensialet betydelig.

Intellektuelle omdefinerte derfor frihet fra å bety frigjøring fra staten til å bety at staten skal sørge for innbyggernes ve og vel. Ord som representerte individenes frigjøring fra staten er endret til å representere individenes avhengighet av staten. Vi har nå rett til arbeid, utdanning, helse, pensjon med mer. De nye avhengighetsskapende rettighetene omtales som positive, mens de opprinnelige frigjørende rettighetene omtales som negative. Mens tidligere menneskerettsaktivister var opptatt av negative rettigheter så er dagens menneskerettsaktivister opptatt av positive rettigheter. Det kan være grunnen til at menneskerettsorganisasjoner har forholdt seg tause overfor myndighetenes brudd på negative menneskerettigheter under covid-pandemien.

Rettferdighet er et annet viktig begrep som har skiftet mening. Opprinnelig sto rettferdighet for likhet for loven. Nå betyr rettferdighet likt utkomme (helse, utdanning, økonomi, helse med mer). Dette omtales ofte som sosial rettferdighet som bare er mulig ved at staten omfordeler folks inntekter eller bruker monopolinstitusjonene for produksjon av goder til utvalgte. Likhet for loven er ikke lenger mulig når statens mål er likt utkomme for individene. Likhet betyr derfor ikke lenger rettferdig lovanvendelse.

Ovenstående viser at staten gjennom historien har overtatt mer og mer av produksjonen av mange goder som opprinnelig var private. Dette har gjort oss avhengige av staten. Ved siden av manglende kreativ vekst er prisen for dette at våre forfedres kamp for frigjøring fra staten er i ferd med å gå tapt, og vi er isteden i økende grad avhengige av staten. Denne avhengigheten skyldes ikke bare at staten har monopol på produksjonen av viktige goder. Gjennom en Orwellsk nytale av gamle honnørord kapret av staten har det oppstått en begrepsforvirring som gjør oss sårbare for statlige overgrep mot vår frihet. Vi er ikke lenger aktive, autonome mennesker, men reaktive, statsavhengige mennesker som venter på at staten dikterer oss hva vi skal gjøre enten det gjelder munnbind eller elbiler. Dagens menneskerettighetsaktivister har forrådt mennesket som autonome, selvbevisste personer med ansvar for egne handlinger. Myndighetenes nedstengninger av samfunnet siden mars i fjor ville trolig ikke vært mulig uten nytalen og statens annektering av gamle honnørord.

Den historiske prosessen hvor staten omdefinerer våre friheter og rettigheter er ikke over. Privat eiendomsrett starter med herredømmet over egen kropp, men denne rettigheten er ikke lenger hellig. Vi ser nå at et vestlig land som Østerrike vil innføre tvungen coronavaksinering neste år. Det betyr at staten delvis overtar eierskapet til vår kropp. Det neste kan bli tvangsbehandling mot visse sykdommer som belaster helsevesenet (fedme, høyt blodtrykk osv). Hvis vi ikke protesterer, er det mulig at staten vil gå langt i å oppheve eiendomsretten til egen kropp.

Problemene med staten skyldes at den har monopol på vold og derfor mangler mekanismer for effektive korreksjoner. Problemene forsvinner ikke bare de rette politikerne overtar styringen. Demokratiske valg hjelper likevel noe og har den fordelen at folket kan kvitte seg med de mest despotiske lederne. Det er dessverre vanskelig å se en snarlig vei ut av det uføret en mektig stat forårsaker så lenge flertallet har erstattet kristen gudstro med statstro.

