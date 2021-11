annonse

Nå har det gått flere uker siden klimatoppmøtet i Glasgow og det har ikke kommet en eneste nyhet om Greta Thunberg. Det må være ny rekord.

Hva har skjedd? I 2019 ble hun kåret til «Person of the year» av Time Magazine og var favoritt til Nobels fredspris. Hun møtte Paven, statsledere og en rekke kjendiser. Det har blitt laget film om henne, musikk og hun ble avbildet på frimerke.

Men etter at Greta kalte det 26. klimatoppmøtet for «bla, bla, bla, bla», ble det slutt. Sannsynligvis helt slutt på ikonet til politikere og media. Hun som ble fremstilt som det uskyldige barnet som skulket skolen for å redde oss fra katastrofen. Den lille piken med musefletter som krysset Atlanteren for å redde verden.

Men så gjorde Greta en feil, og det kan komme til å koste henne dyrt. Hun kritiserte politikere. I gode gamledager, den gang øvrigheta bodde i slott istedenfor pendlerboliger, het forbrytelsen majestetsfornærmelse og fikk de strengeste straffer. Da ble man kokt, stekt eller kastet for løvene. I dag heter forbrytelsen politikerforakt og straffes med «kansellering».

Selv Gro Harlem Brundtland kom på banen og refset Greta:

– Hun sier at alle er idioter og at ingen av dem gjør noe. Hun peker mot de politiske lederne, og sier at alle er dårlige. Hun burde heller ha pekt på de lederne som er bedre enn andre. Å si at alle er dårlige får deg ingen steder, med mindre du driver en revolusjon, sa den pensjonerte politikeren i en podkast i The Economist, og konstaterte at noen revolusjon ikke er på agendaen nå.

Det er også helt stille fra den ellers så frittalende Eivind Trædal. Han fikk i toppåret 2019 en utblåsing. Media nevnte at Greta klagde på overfylt tog etter klimatoppmøtet i Madrid, mens hun egentlig reiste på første klasse. Dette fikk MDG-politikeren til å reagere:

– Her har altså Dagbladet, Aftenposten og selveste rikskringkasteren klart å koke suppe på en spiker. Denne typen villedende oppslag er kun egnet til å gjøre Norge til et sintere og dummere sted. Trædal uttrykte også en skuffelse over at avisene ikke brukte mer ressurser på å formidle hvordan vi fortsatt er langt unna en løsning på klimakrisen, og hvordan mennesker med makt nekter å ta grep for å gjøre kloden tryggere for våre etterkommere.

Nå som Greta Thunberg har gjort som han ønsket, så ble det stille fra Trædal også. Men han er tross alt politiker.

Vi får se om det blir noe mer medieoppslag om Greta. Kanskje hvis hun finner veien tilbake til våre politikere?

