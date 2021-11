annonse

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk, taxi og kjøpesentre for å bremse spredningen av koronaviruset.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram de nye anbefalingene i Stortinget tirsdag formiddag. De vil gjelde fra onsdag.

– Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med ansatte i helsevesenet. Vi anbefaler at det brukes munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og i kjøpesentre hvor det ikke er mulig å holde avstand, sa Støre.

Han sa at regjeringen vil videreføre anbefalingen om å teste skoleelever i områder med økende smittespredning.

Hvis du bor sammen med en som har fått påvist koronasmitte, må du heretter sitte i karantene til du har fått negativt testsvar.

Regjeringen kommer nå med to innstramminger i karantene- og isolasjonsregimet for å redusere trykket på helsetjenestene, varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han tirsdag redegjorde i Stortinget for koronasituasjonen.

* Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde seg i karantene inntil du har fått negativt svar på din egen koronatest. Det gjelder enten du er vaksinert eller ikke. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt innen sju dager, mens uvaksinerte må teste seg daglig i sju dager med hjemmetest eller annenhver dag med PCR-test.

– For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling, understreket Støre.

* Er du selv smittet, må du holde seg isolert i fem dager, ikke to som har vært gjeldende regel fram til nå. Du må også ha vært feberfri i 24 timer.

– Det vil være behov for skjerpede tiltak i visse situasjoner. Nå er vi i en slik situasjon, sa Støre.

Vi jobber nå med nye innstramminger i grensereglene og vil senere i dag komme tilbake med mer informasjon om dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Arbeidet med innstramminger i innreisereglene gjøres i tett dialog med helsemyndighetene og med andre land, sa Støre fra Stortingets talerstol tirsdag. Han redegjorde da for regjeringens koronastrategi.

– La det ikke være noen tvil – regjeringen er beredt til å iverksette nødvendige tiltak raskt dersom situasjonen tilsier det og vi har solid faglig dekning, sa han videre.

– Nå skrur vi opp farten i vaksineringen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi skal få til et taktskifte, sier han.

I sin redegjørelse til Stortinget tirsdag sier statsministeren at kommunene må stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka, i utgangspunktet ut april 2022.

Regjeringen besluttet 12. november å tilby en tredje vaksinedose til befolkningen over 18 år. I første omgang er det personer over 65 år og helsepersonell som har blitt prioritert.

– Når kommunene har gitt en oppfriskningsdose til alle over 65 år, går vi umiddelbart videre. Kommunene skal fortsette med oppfriskningsdoser til alle over 45 år, sier Støre.

Oppfriskningsdose tilbys seks måneder etter andre vaksinedose.

– Vi planlegger for at hele den voksne befolkningen, også den mellom 18 og 45 år, skal bli vaksinert med en tredje dose før påske, sier Støre.

Dette er koronatiltakene statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) offentliggjorde under redegjørelsen i Stortinget tirsdag:

Nasjonale tiltak

* Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i sju dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

* Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Fram til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nasjonale anbefalinger:

* Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

* Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

* I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig å teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten

* Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

