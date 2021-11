annonse

annonse

Inkassoselskapene tror mange får det knalltøft med å betale de høye strømregningene i månedene fremover.

De høye strømprisene får bransjen til å advare mot en flom av ubetalte strømregninger over nyttår, skriver Dagens Næringsliv.

Christian Aandalen, kommersiell direktør hos inkassoselskapet Fair Group, forventer mange inkassosaker av strømregninger, men tror samtidig at nordmenn har spart mer under pandemien.

annonse

– Jeg tror vi vil se at de høye strømprisene gjør at folk flest tenker seg mer om før de bruker penger på andre ting. Det vil hemme forbruket i samfunnet, men det vil nok samtidig bidra til at flere klarer å håndtere høye strømregninger. Vi må heller ikke glemme at nordmenn etter pandemien har rekordmye penger på bok, sier Aandalen.

Han varsler harde tider for de som allerede hadde svak økonomi fra før.

– Det blir knalltøft for dem, det er det ingen tvil om. Og de kommer ikke bare til å slite med å få betalt strømregningen, men også med andre regninger, tror Aandalen.

annonse

Morten Trasti, som er gjeldsøkonom i inkassokonsernet Intrum, mener vi ikke kan vite om det blir en stor økning i ubetalte strømregninger enda.

– Det går normalt minimum et par måneder fra en ubetalt regning er forfalt, til den går til inkasso. Det er dermed først utpå nyåret vi er i stand til å si noe eksakt om det strømprissjokket vi opplever i disse dager, vil føre til en større økning i antall inkassosaker, sier han.

Trasti tror folk har mer penger på bok nå, siden pandemien har begrenset reisemuligheter og restaurantbesøk. Han mener derfor at det ikke er sikkert at inkassosakene vil øke dramatisk.

– Vi ble langt på vei tvunget til å spare. Og det er en god nyhet nå. Det gjør at vi klarer å håndtere denne typen uforutsette utgiften bedre enn før. Strømprisen tærer åpenbart på folks lommebøker nå, og det var vel ikke dette folk flest hadde tenkt de skulle bruke sparepengene på. Men samtidig er det jo heldig at strømprisøkningen har kommet etter at sparekontoen er fylt opp.

Trasti mener også at det er færre nå enn før med svak økonomi, men ser at økning i strømpriser fører til økte problemer for noen.

– Det er åpenbart at jo høyere strømregningen blir, desto flere får også problemer. Det har vi også sett tidligere når strømprisen har økt. Men i det store bildet er nok den gruppen mindre enn før, sier Trasti.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474