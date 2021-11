annonse

Laila Bertheussen har bestemt seg for å trekke anken over straffeutmåling.

Det opplyser Bertheussen på Facebook tirsdag.

– Min anke over skyldsspørsmålet er avvist. Jeg har derfor bestemt meg for å trekke anken over straffeutmåling. Det er ikke meningsfullt å stille i en en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver hun.

Dusør

Samtidig lover hun en dusør til den som kan føre til oppklaring i sakene hun er dømt for.

– Dusør kr 100 000,- utloves til den som kommer med tips som fører til oppklaring av en eller flere av hendelsene jeg er dømt for,» skriver hun og legger til:

– Dusør utløses også av tilståelse for en eller flere av hendelsene så sant det fører til oppklaring. Det hersker ingen tvil om at mer enn en person er involvert. PST har hatt tunnelsyn og derav latt være å legge fram bevis i retten som taler til min fordel.

– Jeg er avhengig av hjelp fra dere.

– Har du tips kontakt politiet eller advokatfirmaet Elden hvis du foretrekker det. Her er bare noen av de tingene jeg ønsker å få oppklart.

