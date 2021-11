annonse

annonse

Parkering forbudt og enveiskjørte gater: Bilfritt byliv har inntatt Grønland.

– Plutselig sto det et gittergjerde én meter fra inngangsdøren til butikken. Da måtte jeg argumentere for å få det flyttet, sier kjøpmann Farooq Ahmed til Aftenposten, og merker bilfritt byliv på økonomien:

– Nå er det helt katastrofe her. Jeg har mange kunder som kjører videre fordi de ikke finner ledig parkering. Mange av kundene mine er avhengige av å kjøre. Ingen tar med en 20 kilo tung sekk med ris på T-banen.

annonse

Butikken til Farooq Ahmed har vært der siden 1980-tallet. Nå er gaten en byggeplass, og når de blir ferdig så blir det sykkelvei der det var parkering. Han har mistet 40 prosent av omsetningen.

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

Oslo kommune har laget et handlingsprogram for å utvide satsingen på «bilfritt byliv» til Grønland og Tøyen. Byen skal få bredere fortau og sykkelfelt. Oppgradering av mange grønne «lommer» og plasser innimellom bygårder med benker, spill, trær og busker. Nye gatetun. Gatekunst. Lekeplasser. Mer belysning.

annonse

I sommer ble det forbudt å parkere i selve gaten Grønland. Dette til tross for at det allerede er rød asfalt for syklister på begge sider av veien. Nedim Dizdarevic i Bymiljøetaten forklarer at i dette området er det en politisk målsetning om å gi mer plass til gående, syklende og bylogistikk.

Parkering forsvinner og opp kommer det skilt om enveiskjørte gater. I stedet har det kommet bordtennisbord, benker og plantekasser på Grønland.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474