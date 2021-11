annonse

annonse

Gjeng på 42 personer tiltalt for voldtekter mot seks jenter.

42 personer, hvorav tre er kvinner, har blitt tiltalt for seksuelle overgrep mot barn over en periode på 20 år. Personene skal være del av et nettverk som har «groomet» barn i en periode mellom 1995 og 2015 i Storbritannia. Det skriver the Sun.

De blir nå tiltalt for prostitusjon, voldtekt, angrep og frihetsberøvelse. De fornærmede er seks kvinner, som alle var barn da overgrepene skjedde.

annonse

Overgrepsnettverket, som i all hovedsak består av menn i alderen 41 til 83, skal møte i retten i Leeds tirsdag. De fleste av dem kommer fra Kirklees West Yorkshire, men det er fra før velkjent at de fleste overgriperne som tar del i såkalte «grooming gangs» er av muslimsk innvandrerbakgrunn.

De aktuelle tiltalene kommer etter en stor politiaksjon mot slike gjenger.

I en uttalelse sier politiet i West Yorkshire følgende:

annonse

– 39 menn og tre kvinner har blitt tiltalt for overgrep som del av an en operasjon i politiet i Kirklees, mot seksuelle overgrep på barn.

– Anklagene mot de tiltalte inkluderer overgrep begått mot seks kvinnelige ofre, som var barn da de angivelige overgrepene begynte.

Redde for å bli kalt rasister

Skandalen rundt denne typen overgrep kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2014, da det ble kjent at minst 1400 jenter i Rotherham i South Yorkshire hadde blitt utsatt for overgep i perioden mellom 1997 og 2013.

Det ble klart fastslått at politi, sosialarbeidere og lokale myndigheter lot være å reagere, fordi de var redde for å bli anklaget for rasisme. I forrige uke ble det imidlertid avslørt at ikke én eneste politibetjent er blitt sparket som følge av de grufulle avsløringene og den manglende responsen fra politiet.

Ingen fikk sparken

I en rapport fra IOPC, Storbritannias uavhengige kontor for politiadferd, fremkommer det at det trengs kraftige reaksjoner for å ta tak i problemer som fortsatt eksisterer i håndteringen av seksuell mishandling av barn.

I en særskilt undersøkelse ble 47 politibetjenter i South Yorkshire utredet i etterkant av at 44 jenter av britisk herkomst ble utsatt for overgrep mellom årene 1997 og 2013. Etter seks år har ingen fått sparken for feilene som er begått.

annonse

Flere betjenter utnyttet et smutthull der de kunne si opp, gå av eller pensjonere seg for å unngå disiplinærhøringer. I rapporten fra IOPC heter det at åtte av de undersøkte betjentene har gjort seg skyldige i feil, mens seks er skyldige i grove feil.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474