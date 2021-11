annonse

Gutter i alderen 10 til 17 år begår grove ran, alvorlig voldskriminalitet og narkotikaforbrytelser.

Aftenposten har fulgt politiet og de kriminelle miljøene. De skriver at politiets aksjoner skal stresse og uroe stadig yngre fra å bli organiserte gjengkriminelle. De er bekymret for utviklingen og ser at barn ned i 13–14 årsalderen er på full fart inn i en kriminell løpebane.

På Grønland og Tøyen er det to kriminelle «gategjenger» bestående av somaliere og pakistanere. De har vært i en voldelig konflikt i lang tid. På ett år har politiet registrert 30 voldelige hendelser mellom dem. I høst ble fem somaliere i alderen 17 og 20 år dømt for vold mot en fra den pakistanske gjengen.

I retten kom det frem at det var en konflikt mellom miljøene.

Det etableres også kriminelle gategjenger andre steder i byen. Landbakgrunn, familietilknytning og bostedsadresse bestemmer sammensetningen.

– Det er unge lovbrytere som er for farlige for barnevernet. Det er ikke ønskelig at unge skal i fengsel, men i noen tilfeller finnes det ikke andre alternativer, sier politiinspektør Tore Soldal. Han leder enhet sentrum i Oslo politidistrikt.

Politiet er bekymret for at de unge skal gå fra små, kriminelle miljøer til å bli etablerte kriminelle gjenger. De vandrer mellom nettverkene. I tillegg væpner de seg raskt, og ofte er det bare tilfeldigheter som gjør at de ikke blir drapsmenn.

