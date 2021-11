annonse

Ibraahim M. Weli Sheikh (25) er dømt til tolv års fengsel for IS-medlemskap og medvirkning til forsøk på terror. Dette er den første saken i Norge der noen dømmes for terror basert på aktivitet på nett.

Sheikh var tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Han ble dømt for dette i Oslo tingrett, men anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

I dommen fra Oslo tingrett står det at Sheiks bidrag på internett må likestilles med å være en fysisk deltaker i IS som fremmedkriger, fordi han var så aktiv. «Retten er ikke i tvil om at 25-åringen har handlet forsettlig og at handlingene har bidratt til å opprettholde IS som terrororganisasjon og at mannen har vært deltaker i IS», står det.

Sheiks forsvarer, Brynjar Meling, uttalte til NRK i oktober at «ankesaken handler først og fremst om hvor grensen går mellom å sitte på gutterommet og chatte og dele ting, til å delta i en terrororganisasjon».

Statsadvokat Geir Evanger mener derimot at dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått i norsk rett.

– Bare Breivik-saken og Manshaus-saken er alvorligere etter vår oppfatning, sa han til NRK i juni.

Borgarting lagmannsrett konkluderte at han ikke kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terror for uttalelser på nettet i forbindelse med urolighetene i Danmark våren 2019, men at uttalelsene derimot omfattes av forbudet mot å oppfordre til terror.

Sheikh er også domfelt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS. Straffen på tolv års fengsel tilsvarer den han fikk i Oslo tingrett.

