annonse

annonse

Byen er ikke bare delt økonomisk, men også demografisk, kulturelt og religiøst.

– Jeg tror at enda flere etniske nordmenn vil flytte i fremtiden. Det vil forsterke spenningene og vanskeliggjøre finansieringen av nye «satsninger», skriver tidligere Finansavisen-journalist og nå forfatter Ole Asbjørn Ness i Nettavisen. Han tror Oslo kan bli et utsatt område:

– Resten av Norge vil da spørre seg hvorfor de skal hjelpe en hovedstad som så lenge har tenkt mest på seg selv?

annonse

Ness skriver at sosioøkonomisk er Oslo en delt by. På vestkanten og på Nordstrand finner man mange av de høyeste formuene, inntektene og utdannelsene i landet. På østkanten mange av de laveste og en opphopning av sosiale problemer.

Les også: Grorud-politiker: – Vi må sette hardt mot hardt, slutte å romantisere gangsterkultur, og få en stans på masseinnvandringen (+)

– Den andre sprekkdannelsen liker vi ikke så godt å snakke om. Oslo er ikke bare delt økonomisk, men også demografisk, kulturelt og religiøst. Befolkningsveksten i Oslo er først og fremst en konsekvens av innvandring.

annonse

Han forteller at pakistanere og somaliere er de to største innvandrergruppene i Oslo og at nesten én av 10 Oslo-borgere er medlem av en moské. Situasjonen vil også forsterkes siden de partiene som vil ha mer innvandring får flest stemmer i Oslo, mens FrP er på vei ut.

Les også: Oslo-advokat til Resett: – Vi må legge om til en innvandringspolitikk som er bærekraftig for Norge (+)

Det er Oslo vest som betaler for Oslo øst, men hvor lenge varer det, spør Ness, og sier at i dag kan en ha hjemmekontor i Tønsberg eller på Hamar. Man trenger ikke å bo i en dyr by med økende sosiale spenninger, hvis man ikke behøver.

– Jeg tror at enda flere etniske nordmenn vil flytte i fremtiden. Det vil forsterke spenningene og vanskeliggjøre finansieringen av nye «satsninger».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474