Norske myndigheter må gjøre langt mer for å sikre at norske penger ikke bidrar til å styrke Assad-regimet i Syria.

– Jeg tror de fleste norske skattebetalere får en dårlig smak i munnen når de får vite at de har bidratt til å befeste Assads posisjon og gjort ham rikere. Dette groteske eksemplet på korrupsjon fra Syria er hverken unikt eller overraskende. Norske bistandsmilliarder ødsles vekk og havner ofte i feil hender og bidrar dermed til å forsterke problemene de var ment å løse, sier Christian Tybring-Gjedde til Bistandsaktuelt.

Tybring-Gjedde tok opp i Stortingets spørretime hvordan norske bistandspenger havner i den syriske statskassa. Dette gjøres blant annet ved at FN og andre internasjonale organisasjoner får en kunstig lav vekslingskurs. Disse inntektene bidrar til å opprettholde regimet og forlenge konflikten.

Norge har siden 2016 gitt 10 milliarder kroner i bistand til Syria. Tybring-Gjedde anslår at så mye som fem milliarder av norske bistandskroner kan ha bidratt til å støtte opp om Assads regime. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim innrømmet at hun ikke kjente til problematikken rundt syriske myndigheters valutamanipulasjon, men poengterte de enorme humanitære behovene i Syria og sa at Norge i all hovedsak ikke gir bistand via myndighetene, men via FN og andre hjelpeorganisasjoner.

– Jeg synes denne debatten (i Stortingets spørretime. red.anm), hvor det ble snakket mye om norsk støtte til utdanningsbistand, viser hvordan debatter om bistand ofte handler om mindre summer, mens man ikke fokuserer på hvordan kontrollen er med de virkelig store summene. I Syria er det snakk om at enorme bistandsummer har bidratt til å støtte opp om regimet, et regime som man har innført sanksjoner mot. Så dette bryter etter min mening med prinsippene for norsk bistand, sier Tybring-Gjedde til Bistandsaktuelt.

Tybring-Gjedde vil ikke at man skal stanse all bistand til Syria, men at Norge og andre giverland må stille krav og reforhandle avtalene de har. Han lover å følge opp saken.

Bistandsaktuelt har spurt om kommentar fra Høyre, KrF og SV, men ikke fått svar.

