annonse

annonse

WHO mener at en «giftig blanding» av lav vaksinedekning og manglende testing skaper grobunn for nye mutasjoner.

– Dette er en oppskrift på å avle frem og forsterke virusvarianter, sa sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag, ifølge NTB.

Verdens land må sikre at de med høy risiko for å få coronasykdom, og de som er sårbare for slik sykdom, må bli fullvaksinerte så fort som mulig.

annonse

Tedros minnet om at det fortsatt er delta-varianten som står for nesten alle smittetilfellene globalt, selv om manges øyne nå er rettet mot omikron-varianten, som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke.

– Vi må bruke de verktøyene vi allerede har for å hindre smitte og redde liv fra delta-varianten. Om vi gjør det, vil vi også hindre smitte og redde liv fra omikron-varianten. Men om land og individer ikke gjør det de kan for å hindre spredningen av delta, kommer de ikke til å hindre spredning av omikron heller, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474