Nå må politiet i Oslo i et pilotprosjekt skrive ut kvittering hvis de ransaker.

Alle som blir kontrollert av politiet i Oslo, skal fra nå av skrive en kvittering som sier hvorfor man ble stoppet.

Kvittering har lenge vært et krav blant antirasister. Akhenaton Oddvar de Leon som leder Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD). Han hevder at han har arbeidet i 28 år for å få innført en kvitteringsordning. Begrunnelsen hans er at ungdom med minoritetsbakgrunn ikke skal bli kontrollert oftere av politiet fordi de ikke har et etnisk norsk utseende.

– Vi har satt etnisk profilering i politiets kontroller på dagsordenen siden 1994. I 2002 ble vårt forslag om kvitteringsordning diskutert i stortinget, men det ble nedstemt, sier han.

De politiske partiene SV, MDG og Rødt stemte for å innføre en kvitteringsordning på landsbasis i februar.

– Vi så jo et eksempel på Tøyen for et par år siden hvor to 14 år gamle gutter som var på vei hjem fra fotballtrening, ble anholdt av politiet i håndjern i 45 minutter. Da moren til en av guttene senere ringte politiet for å få vite hvorfor hennes sønn hadde blitt anholdt av politiet, fikk hun til svar at hendelsen ikke hadde blitt loggført, sier Marian Hussein fra SV til Utrop, og legger til egne erfaringer:

– Forskjellsbehandling er ikke noe jeg bare har lest om. Det er noe jeg relaterer til fordi jeg som kvinne av afrikansk opprinnelse har opplevd å bli forskjellsbehandlet selv. Jeg har også flere mannlige familiemedlemmer som har opplevd å bli etnisk profilert av politiet.

Akhenaton Oddvar de Leon sier til Vårt Oslo at han har til gode å se hva politiet blir stilt krav om å kvittere ut. De bør kunne dokumentere tid, sted og årsaken til kontrollen. I tillegg bør kvitteringen inneholder tjenestenummeret til tjenestepersonen.

Ikke enig

Resett har tidligere snakket med en politibetjent, som er oppgitt over tiltaket.

– Man blir litt resignert. Det er sterke krefter som overkjører oss. Politiet blir strupet og ødelagt. Du blir sittende igjen med frynsete tjenestemenn og -kvinner som ikke tør å gjøre noen ting. Du får bare folk som kjører rundt i bil uten å foreta seg noe, og kriminelle som aldri blir tatt, sier betjenten.

