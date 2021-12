annonse

annonse

TV-ankeret Chris Cuomo suspenderes fra CNN.

Årsaken er rollen han spilte i å forsvare broren Andrew Cuomo mot anklager om seksuell trakassering, skriver NTB.

CNN sier i en uttalelse at de ikke var klar over hvor involvert i brorens sak Cuomo var før dokumenter som ble offentliggjort av New Yorks justisminister mandag, viste noe annet.

annonse

– Derfor har vi suspendert Chris på ubestemt tid i påvente av ytterligere evaluering, heter det i en uttalelse.

I august måtte Andrew Cuomo, som da hadde sittet som guvernør i ti år, gå av på grunn av en rekke anklager om seksuell trakassering.

Ifølge The New York Times skal det foreligge tusenvis av sider med nye bevis og vitneforklaringer som viser hvordan Andrew Cuomo stolte på en gruppe allierte for å avlede anklagene.

annonse

Broren Chris skal ha vært blant disse. Han skal ha blant annet ha tilbudt å bruke sine kontakter for å finne ut av om flere kvinner ville komme med anklager.

Chris Cuomos program «Cuomo Prime Time» er et av CNNs mest populære.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474