Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew er blant dem som var om bord den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epsteins privatfly.

Det er Epsteins tidligere pilot, Lawrence Visoski, som uttaler dette, skriver NTB.

Visoski, som arbeidet for Epstein i nesten 30 år, forklarte i retten i New York tirsdag at han fikk beskjed når viktige personer skulle om bord og at passet på at «flyet så pent ut».

I tillegg til Clinton og Trump, to amerikanske ekspresidenter, og prins Andrew, forklarte Visoski at han også husker å ha fløyet skuespilleren Kevin Spacey, som selv har blitt anklaget for flere overgrep.

Visoski bedyret at han selv «definitivt ikke» var vitne til noen overgrep om bord flyet. Han bemerket imidlertid at døren til cockpiten alltid var lukket under flyginger.

Visoski kom med disse og flere andre detaljer på den første dagen av rettssaken mot Ghislaine Maxwell tirsdag.

Maxwell skal ha vært Epsteins «nummer to», og hun ringte ofte for å planlegge flyginger, ifølge Visoski.

Maxwell er tiltalt for å ha hjulpet sin tidligere partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner.

Epstein tok sitt eget liv i 2019 i cellen sin i et fengsel på Manhattan.

