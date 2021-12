annonse

EU-kommisjonen foreslår å innskrenke asylretten for personer som vil søke asyl i Polen, Latvia og Litauen.

Får EU-kommisjonen det som de vil kan asylretten ved EUs yttergrense i disse tre landene bli innskrenket i seks måneder.

De siste ukene har mange flyktninger og migranter forsøkt å ta seg inn i Polen, Latvia og Litauen via Hviterussland og polske myndigheter har anklaget Hviterussland for å ha sendt migranter til EUs yttergrense som hevn for sanksjoner EU har innført mot Aleksandr Lukasjenkos regime.

Asylretten gir flyktninger adgang og rett til å søke asyl mot forfølgelse og alvorlige overgrep begått i hjemlandet og er nedfelt i Flyktningkonvensjonen og Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Ifølge forslaget fra EU-kommisjonen skal Polen, Latvia og Litauen få anledning til å se bort fra visse regler på asylområdet i seks måneder og bruke opptil fire uker på å ta imot asylsøknader fra personer som ankommer grensen, mot ti dager som er regelen i dag.

De tre landene skal ifølge forslaget også kunne internere asylsøkere i sentre på grensa i opptil fire måneder. I forslaget står det også at landene i tillegg skal gies anledning til å innføre «forenklede og raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker».

– Vi er en familie. Og når en av oss er under angrep, vil vi andre være der for ham, sa EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas da hun i dag presenterte forslaget i Brussel.

Immigrasjonsadvokater mener derimot at en slik praksis innebærer at asylsøkere blir satt i forvaring og hevder at dette er noe som strider mot internasjonale avtaler.

