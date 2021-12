annonse

I skrivende stund har «Vi som krever billigere strøm» 251.600 medlemmer.

Facebook-gruppen ble etablert av advokat Olav Sylte. Han vil «bevisstgjøre folk samt få en debatt om strømsystemet vårt».

– Vi øker med rundt 2000 i timen. Det viser at det er kraftig opprør mot strømprisen, i stor grad knyttet opp mot regjeringens politikk, sier Sylte til Dagens Næringsliv.

Mandag ettermiddag måtte kunder i Sør-Norge betale den høyeste prisen noensinne. Fire kroner per kilowattime, før nettleie og avgifter. Sylte vil i det minste ha vekk elavgiften.

– Det er en ganske akutt situasjon. Det som er viktig, er at regjeringen gjør det de kan. De kan ikke gjøre alt med en gang, men det de kan gjøre, det er å fjerne hele elavgiften. Det går jo an å håpe at regjeringen tar innover seg situasjonen, sier han, og forteller at staten håver inn:

– Den momsen staten får inn på strømprisen, den utgjør nesten én krone. Selv om de kutter vekk hele elavgiften, så vil staten likevel tjene mye penger på momsen ved forhøyet strømpris.

Det har også vært demonstrasjoner over hele landet mot de høye strømprisene

– Vi håper å oppnå at regjeringen gjør mer for å få senket den totale strømregningen eller kompensere for økningen på et hvis. Politikerne får slåss om hvordan det skal gjøres, vårt mål er at den totale strømregningen som folk ser nå skyte i været, blir redusert på en eller annen måte inntil strømregningen blir «normale» igjen, sa primus motor for demonstrasjonen i Arendal, Raymond Skorstad til Resett.

Advokat Sylte mener staten flår oss

– Koster det 10 øre å produsere og folk betaler 4 kroner for strømmen, er det en så ekstrem differanse at folk ikke kan godta det, sier Olav Sylte til Nationen.

Sylte tror at det vi ser nå bare er begynnelsen.

– Strømprisøkningen er bare starten på noe som vil fortsette og bare bli verre. Det er også starten på en enda større inntekt for staten. Det er ganske uforståelig at de som er valgt inn til å lede landet, ikke legger inn en større innsats for å senke strømutgiftene, sier han til Nationen, og legger til:

– I Norge er vi avhengig av å bruke strøm for å varme opp husene våre. Vi er et land med store kraftressurser som sees på som folkets eiendom. Nå må folk betale langt mer enn det koster å produsere og levere.

Nationen skriver at økning i strømprisene tilsvarer en årlig total strømutgift på mellom 40.000- og 60.000 kroner per husstand sør for Dovre, med et snittforbruk på 20.000 kWh gjennom et helt år.

