Jeg er en sakprosa-type og leser nesten aldri skjønnlitteratur og personlige historier, men jeg kjøpte boka «Min kamp for frihet» av Shurika Hansen etter å ha lest blurben og kjente igjen en fellesnevner med tanke på erfaringer med sosial kontroll i innvandrermiljøer. Spesielt interessant for meg var at jeg ønsket å sette meg inn i tankene til en eks-muslim i en norsk setting.

Boka var mindre kritisk til islam enn jeg hadde antatt. Den er i hovedsak en presentasjon av forfatterens opplevelser med innvandrermiljøer og refleksjoner rundt fenomener derfra og om generelle spørsmål i livet. Av plasshensyn vil jeg i det følgende kommentere hva jeg oppfatter å være noen av forfatterens kjernesaker som hun tar opp i boka.

Sosial kontroll i innvandrermiljøer

En stor del av boka dreier seg om dette. Forfatteren beskriver ting som klan- og sladderkultur, religiøs tvang og underutvikling blant miljøenes «storfigurer» som kombinert bidrar til å ødelegge miljøenes utviklingspotensiale.

Undertegnede vokste opp deler av ungdomstiden i et ghetto-miljø på Oslos østkant, og etter min erfaring er fenomenet Hansen beskriver ganske utbredt i innvandrermiljøer fra MENA-landene generelt, uavhengig av ideologisk tilhørighet. Ett av elementene jeg mener Hansen fremhever godt, og som undertegnede har opplevd, er at den sosiale kontrollen helhetlig dreier seg om lojalitet overfor familien og klanen, ikke nødvendigvis overfor ideologien.

Jeg har bakgrunn fra det sekulære arabiske miljøet i Norge, og opplevde negativ sosial kontroll derfra i min ungdomstid. I slike miljøer er det en utbredt oppfatning om at barn må blindt adlyde foreldrene og leve opp til miljøets forventninger; ta utdanningen foreldrene vil en skal ta, ikke gifte seg på egenhånd og ta familiens eller klanens side selv når disse handler galt mot andre. Religiøsitet er uønsket i slike miljøer, og ettersom sladder og baksnakking er integrert i arabisk kultur, risikerer religiøse hets og sosial amputasjon. Alkoholisme blant sekulære arabere i Vesten er utbredt, og fordi mange i disse miljøene er traumatiserte flyktninger som kom til Vesten i bananbåter, er det normalt at en slipper ut raseriet på barna under påskuddet om disiplinering. Paradoksalt bruker alkoholikere blant sekulære arabere koranvers overfor sine barn til å disiplinere dem til å adlyde foreldrene. De bruker også islamske konsepter, som «mahr» (bryllupsgave), til å tvinge datteren til å kreve penger og gull (som egentlig går til foreldrene) og en bryllupsfeiring med dyre brudeklær og festutgifter når hun gifter seg, fordi det demonstrerer status.

Det finnes dog andre dimensjoner av sosial kontroll i innvandrermiljøer, men som er ukjent for folk flest. I et intervju med Resett har jeg beskrevet fenomener som ekskommunikasjon.

Eksplisitt islamkritikk kommer i ny og ne i boka, og noen ganger forveksler forfatteren mellom islam som et tankesett og atferden til muslimer. Eksempelvis nevner forfatteren at islam ikke tillater kritikk. Det stemmer at majoriteten av muslimer har et blindt forhold til sin religion og at islamske lederfigurer takler insentiver til kritisk tenkning, fordi knebling av kritikk bidrar til å beholde islam som en maktstruktur. Beskrivelsen av islam som et tankesett ikke tillater kritikk, er dog uriktig.

«Islam» er blitt et begrep som omfatter mange motstridende ideologier hvis innbyrdes kontraster er så store at en må snakke om forskjellige religioner, og ikke kun sekter innenfor samme religion. «Muslim» brukes i dag som en kulturell merkelapp for å beskrive en person som følger en av disse ideologiene. Både de fleste islamkritikere og muslimske fundamentalister har en forestilling om at islam er et tankesett som har overlevd i en solid forstand der islam forklares grundig fra A til Å. I realiteten er det eneste som har overlevd av Muhammeds islam en lite mengde fragmenterte tekster og muntlige overføringer, og en stor mengde av dette er utsatt for politisk motivert forfalskning. Muslimer har ulike kilder på hvis grunnlag de utleder dogmer, regler og annen informasjon om islamsk historie og muhammedansk praksis.

For å kunne forstå sin religion, har muslimer i århundrer anvendt kildekritikk og spekulert over dogmer. Det er faktisk en egen islamsk vitenskap kalt ilm-ul-kalam, som kan oversettes til «spekulativ teologi». I hovedsak går den ut på å spekulere rundt bevisene på Guds eksistens og annet som faller inn under læren om monoteisme. Denne vitenskapen kan gjerne overlappe med andre islamske vitenskaper der en betydelig del dreier seg om å anvende kildekritikk mot koranske og hadithiske tekster. Muslimer har selvsagt ulike tilnærminger til kalam-vitenskap, ofte avhengig av hvilken sekt de tilhører.

Hijab og annen tildekning

Forfatteren bringer eksplisitt kritikk mot former for islamsk tildekning, slik som hijab, nikab og burka, ganske nær slutten av boka. I likhet med nesten alle diskusjoner om islamske lover og regler, er muslimers tilnærminger til de nevnte plaggene i største grad basert på antagelser, og i liten grad visshet. Til min egen overraskelse, leste jeg i en rettsvitenskapelig bok om Ibn Junaid al-Iskafi, en fundamentalist fra så tidlig som det 3-4. islamske århundret, som mente at tildekning av hår ikke er obligatorisk, trolig fordi han mente at de religiøse tekstene er altfor vage til at en kan utlede visshet om obligasjon.

Forfatteren mener at nikab og burka bør forbys. Det er ingen i min sosiale krets som lenger bruker nikab og burka, og personlig fraråder jeg muslimske kvinner fra å bruke disse i Vesten, men ikke fordi jeg er verdiliberal. Jeg mener at bruk av nikab og burka skaper unødvendig avstand mellom muslimer og ikke-muslimer i Vesten. Et annet hovedproblem er det økonomiske aspektet hva gjelder bruken av slike plagg i Vesten; det økonomiske systemet er anti-liberalt og situasjonen er slik at enkeltindividet blir tvunget til å tilpasse seg statlige krav og sosiale trender i håp om å bli ansatt i en jobb. Bruk av nikab og burka i Vesten kan derfor føre til unødvendig økonomisk og sosial depresjon. Men jeg mener at argumentene for å innføre et forbud er inkonsistente og grunnløse.

Forfatteren fremhever at bruk av hijab ikke kan være begått av frihet, og argumenterer med at dersom det virkelig er noen fri vilje i bruken av det, må det være slik at hijabbrukere kan droppe hijab minst én dag for å uttrykke støtte til kvinner som tvinges til å bruke det. Denne argumentasjonen mener jeg utspringer fra en grunnleggende forskjellig definisjon av hva frihet og fri vilje innebærer. Aktører i favør for et slikt argument funderer sin tilnærming til frihet og fri vilje på hedonismen (som jeg skal komme tilbake til), mens kvinner som teologisk nekter å ta av seg religiøse plagg funderer sin tilnærming til dette på at fri vilje er en innebygd mekanisme i mennesket og at hensikten med livet er å adlyde Gud, og at ettersom (ifølge disse kvinnenes forståelse) tildekning er en del av Guds befalinger, bruker de bevisst sin frie vilje til å underkaste seg Gud og ikke til å handle hedonistisk. Dette er en fellesnevner hos muslimske kvinner med hijab og lignende, og hos kristne nonner/søstre og jødiske kvinner med henholdsvis kveif, slør, hatt eller frumka.

Blant muslimske kvinner gjelder det ovennevnte særlig blant sjiamuslimer, hvis tilnærming til islam er at den opprinnelig var et anarki, og som har et kritisk forhold til makter. Noen kan mene at synlig og aktiv bruk av islamsk tildekning er et tegn på dissidens mot grådige kapitalister, og en ytring om at en kun vil underkaste seg Gud og ikke la seg undertrykke av staters og eliters føringer. Milliarder av dollar i mote- og kosmetikkbransjen er nemlig avhengige av at kvinner viser frem kroppsdel X, Y eller Z. I denne sammenhengen kan jeg tilføye at de største mediene er aksjeselskaper eid av oligarker; de er dannet for å tjene profitt, og deres virksomhet er å selge informasjon. Dette er de samme plattformene der rådende normer forkynnes til et massivt publikum, inkludert til innflytelsesrike aktører med makt. De samme aksjeselskapene – altså mediene – er hovedkilden til informasjon i moderne demokratier, der borgerne er ment å velge sine ledere gjennom tilsynelatende frie valg.

Hva er frihet?

Jeg setter pris på at Hansen tar tid til å tenke og stille kritiske spørsmål til status quo og rådende normer i sitt miljø; dette uttrykker grunnleggende en vilje til sannhetssøken og et forsøk på å frigjøre seg fra indoktrinert blind tro. Jeg sitter likevel med et inntrykk av at Hansen funderer sitt verdensbilde og tilnærming til frihet på et hedonistisk grunnlag. Hedonismen er nemlig basert på en subjektiv moral. For at noe kan fungere som et bindende moralsk argument overfor motparten, må det være basert på en objektiv moral. Den som argumenterer med et subjektivt moralsk grunnlag, legitimerer automatisk alle argumentene til sin motpart, fordi motparten kan da også argumentere subjektivt. På slik vis er altså hedonismen ikke bare inkonsistent, men også automatisk selvdestruktiv.

Enda mer problematisk blir det når Hansen har et ateistisk verdensbilde. En streng fysisk og kjemisk tilnærming til virkeligheten gjør all diskusjon om frihet og fri vilje irrelevant. Ifølge et slikt verdensbilde er alt i eksistensen kun atomer som er naturlig determinert til å bevege seg, og verdien til mennesket reduseres til et lite biokjemisk produkt i et kolossalt univers som før eller senere vil utslettes. Fri vilje er kun en illusjon ifølge et slikt verdensbilde, slik Sam Harris mener (Free Will, 2012).

Min mening er at virkelig frihet begynner med at man grunnleggende erkjenner at mennesket besitter to interne krefter som stadig er i konflikt, nemlig begjær og fornuft, og at man har fri vilje til å velge hvilken av dem man skal følge. Virkelig frihet er å frigjøre seg fra begjær og fra elementer som har blitt påtvunget av makter, det være seg blind religiøs tro, rådende normer eller sosiale trender. Det er også viktig å bryte ut fra å tenke innenfor en boks og frigjøre seg fra føringer, narrativer og konsepter som forkynnes av stater og maktstrukturer. Virkelig frihet er å kunne tenke fritt og kritisk og å følge det man mener er i samsvar med fornuft, uten å ta hensyn til om det provoserer noen.

Er Norge et fritt land?

Et element jeg savner hos forfatteren – og de fleste som snakker om frihet – er økonomisk frihet. Muligheten til å praktisere andre friheter, slik som tenke- og ytringsfrihet, koker i realiteten ned til spørsmålet om hvorvidt enkeltindividet besitter de økonomiske forutsetningene som tillater at man lever livet etter egne premisser. Her må en kunne se forbi fasader slik som juridiske forutsetninger og nedskrevne hjemler som tilsynelatende gir frihet. Jeg har resonnert noe over dette tidligere, og i ettertid mener jeg at flere av løsningene jeg har drøftet på dette problemet kan vanskelig være realistiske. Men i denne sammenhengen ønsker jeg likevel å trekke frem desentralisert finans, og særlig systemet med kryptovaluta. Det bør være tankevekkende hvorfor stater, eliter og banker er generelt skeptiske til det sistnevnte, fordi det skaper insentiver til finansiell frihet og er et økonomisk alternativ til dissidenter og anarkister som ønsker kontroll over egne eiendeler.

Et annet problem rundt mangelen på reell frihet i Norge er massemedienes filtrering av informasjon og hvem som slipper til det offentlige ordskiftet. I denne sammenhengen kan man ikke være så naiv og bare legge skylda på venstresiden. Undertegnede er ikke den eneste som har opplevd de-platforming og skadefryd, ikke bare fra islamister, sinna-muslimer, regnbuefanatikere og venstreorienterte, men også fra enkelte eks-muslimer og aktører på høyresiden som hevder å støtte ytringsfrihet, men som tydeligvis er kun interesserte i ytringsfrihet så lenge den tjener deres agenda, og nekter motstanderes ytringer samme mulighet til eksponering. Den etnisk norske samfunnsdebattanten Johan Slåttavik, som forresten er kritisk til aktører både på venstre- og høyresiden, islam, regnbuefenomenet og har nevnt at likestilling er en sosial konstruksjon, har eksempelvis opplevd de-platforming av Human Rights Service.

Jeg mener at dette er perspektiver Hansen bør være klar over, særlig med tanke på den type moralsk degenererte angrep Resett mottar fra flere hold.

Til slutt vil jeg takke Hansen for den tilsendte boka, og jeg vil anbefale religiøse muslimer til å gå i dialog med eks-muslimer, vende tilbake til vitenskaper som Kalam og anvende kritikk og fornuft i sin tilnærming til religion. Jeg vil også takke Resett, som atter en gang har bevist at det er fullt mulig med en plattform der vi kan ytre våre fundamentalt ulike ideologiske standpunkter og verdisyn mens vi samtidig respekterer hverandre som medmennesker. Dette er hva som langsiktig bringer fred og sameksistens i siviliserte og modne samfunn.

