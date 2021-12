annonse

Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg ber regjeringen om å støtte EU-kommisjonens forslag om midlertidig å innskrenke asylretten.

Det aktuelle forslaget dreier seg om personer som vil søke asyl i Polen, Latvia og Litauen.

Wiborg sier til NTB at Fremskrittspartiet støtter forslaget og forventer at regjeringen umiddelbart vil gi sin tilslutning til dette.

– Det gir de tre landene, som opplever et stort trykk av migranter på grensene sine, et pusterom for å få innført forenklede og raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker, sier han.

Støre-regjeringen bør dessuten vurdere en tilsvarende løsning for Norges grense mot Russland, fastslår Wiborg.

– Dersom det blir kjent at EU/Schengen-grensen er «mykere» ett sted enn et annet, kan det lede det til en uønsket migrantstrøm mot Kirkenes, sier han.

