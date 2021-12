annonse

annonse

Mener eliter innen politikk og næringsliv prøver å erstatte den innfødte befolkningen i Frankrike.

Tallene kommer frem i en meningsmåling foretatt av Ifop, gjengitt i det franske nyhetsmagasinet L’Obs, som stilte en rekke spørsmål rundt temaer som innvandring og islamisering. Den fant at hele 50 prosent av franskmenn tror på teorien kjent som «den store utskiftingen», som hevder at det er en global elite som samarbeider mot den hvite befolkningen i Europa for å erstatte dem med ikke-europeiske folk gjennom masseinnvandring.

Nesten syv av ti av respondentene i meningsmålingen, eller 69 prosent, mener også at det er «for mange» innvandrere i Frankrike, mens 62 prosent mener at innvandring er hovedårsaken til sikkerhetsproblemer i landet.

annonse

I Ifop-meningsmålingen ble respondentene også spurt om hva de mener om fransk identitet og islam. Her mener 70 prosent at Frankrike bør forbli et kristent land, mens 68 prosent oppfatter islam som en trussel mot fransk identitet.

Kriminalitetseksplosjon

Kriminalitet, spesielt den som involverer mindreårige ulovlige innvandrere, har blitt et stort problem i visse deler av Frankrike. Den eksplosive økningen ble fremhevet tidligere i år av den franske senatoren Henri Leroy fra det republikanske partiet (LR):

annonse

– Bare se på panoramaet av kriminalitet. Det er en bekymringsfull økning som virker eksponentiell. Antallet mindreårige migranter var 30.000 i 2015 og 60.000 i 2018, og de tilhørende problemene øker i samme takt, sa Leroy i mai og la til:

– I Bordeaux kan 40 prosent av kriminaliteten tilskrives dem, mens andelen var 24 prosent for to år siden. Problemet vokser og truer med å infiltrere alle deler av kriminalitet, menneskehandel, bandittisme. Vi må stoppe denne blødningen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474