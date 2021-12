annonse

Uvaksinerte utgjør en fare. Derfor må deres bevegelser begrenses.

– Den senere tid har vi opplevd kritiske røster mot mulig bruk av koronasertifikat. Det hevdes alt fra at dette er diskriminerende til at det er en skjult agenda for å presse flere til å vaksinere seg, skriver Per Eystein Lønning i BT, og legger til:

– Argumentet er at de som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, fratas rettigheter de som borgere har krav på.

Lønning er lege og professor i indremedisin ved Avdeling for onkologi ved Medisinsk Institutt, Universitetet i Bergen. Han mener motstanderne mot vaksinepass snur argumentasjonen på hodet.

– De aller fleste iblant oss er enige om at under gitte forutsetninger har våre myndigheter ikke bare en rett, men og en plikt, til å iverksette tiltak som, dessverre, må innebære innskrenkninger i den enkeltes personlige frihet.

Han skriver at de som har vaksinert seg og tatt ansvar for seg selv og andre, har en såpass redusert risiko for alvorlige komplikasjoner at vi kan gjøre unntak. For slike mennesker (samt barn) kan vi tillate at de får gå uhindret i butikker, på restauranter, i teateret og andre steder fordi deres atferd representerer en liten risiko for både dem selv og andre mennesker.

– Når vaksinemotstanderne hevder at det er et etisk problem at de kan komme til å nektes de samme rettigheter, snur de således logikken på hodet, skriver Lønning, og påstår at de uvaksinerte klager:

– Saken er tvert imot at de klager fordi de ved innføring av koronapass kanskje ikke får tilgang til de godene de ikke er kvalifisert for, i og med at de har nektet å la seg vaksinere.

Han mener de er blinde for sitt eget etiske dilemma, og at logikken samt etikken fremstår uforståelig.

