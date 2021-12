annonse

Talte om brudd på rettigheter.

– Vi krever at Norge tar initiativ til en felleseuropeisk løsning for å sikre barna grunnleggende rettigheter, sa Kristin Gjelsvik fra Moriabevegelsen.

– Vi vet at mange av barna på flukt opplever brudd på sine rettigheter hver eneste dag. Vi kan ikke akseptere en slik virkelighet og en slik hverdag for alle disse barna. Derfor er vi her i dag, foran vårt storting. Vi lurer på hva våre politikere gjør for å bedre situasjonen for alle barna.

Utrop skriver at Gjelsvik er samfunnsdebattant og influenser, og har nylig vært i flyktningleiren Moria på den greske øyen Levos. Hun møtte opp foran Stortinget for å snakke om barn som nylig har frosset i hjelp, druknet eller som er fanget i sult.

Etterpå talte generalsekretær Pål Nesse i NOAS:

– Det er ganske kaldt. Tenk deg hvordan det ville vært å stå på grensen til Bosnia eller på en gresk øy og ikke ha noe sted å gå inn etterpå. Det er den hverdagen vi nå aksepterer.

Han mener at internasjonalt samarbeid skranter for tiden, og at vi bør gjøre noe med det.

Etter Nesse var det generalsekretær i Redd Barna Birgitte Langes’ tur. Hun krever at Norge endrer kurs.

– Vi ber Norge om å gå foran for å få slutt på at barn lever i flyktningleire på ubestemt tid. Vi ber Norge gå foran for å sikre at barn på flukt får tilgang til et trygt sted å sove, og at barn får gå på skole. At barn som har flyktet fra krig ikke blir sperret inne bak høye gjerder. Eller blir stengt ute av høye murer. Vi tenner lys for at barn på flukt får den beskyttelsen de har behov for og den beskyttelsen de har rett på.

Stortingsrepresentant Grete Wold fra SV mener det ikke henger sammen at Norge stenger grensene og legger ned mottak mens det pågår en flyktningkrise i Europa.

