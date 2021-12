annonse

Det var vel bare et spørsmål om tid før også Norge ville få påvist smittetilfeller av omikron-varianten, men nå er ventetiden over, for to tilfeller at omikronvarianten er nå påvist i Øygarden kommune.

Øygarden kommune opplyser at det er registrert to tilfeller av varianten i kommunen og ordfører Tom Georg Indrevik bekrefter at de smittede har vært på reise i Sør-Afrika.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, seier ordføreren.

Det er ikke overraskende at det er bekreftet smittetilfeller av omikronvarianten også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Det er ikke overraskende at omikronvarianten påvises i hele Europa nå, også i Norge. Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing, skriver Nakstad i en tekstmelding til NTB.

Nakstad sier videre at vi må være forberedt på at det kan være skjult smitte i landet allerede poengterte at gjeldende smittevernråd nå er svært viktige å følge for alle.

