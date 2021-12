annonse

Han tror alle tiltakene gjør at folk blir lei. Det blir for nye anbefalinger og påbud.

– I vår boble tenker vi at alle vet alt og er like oppdatert som oss, men mange er møkka lei av alt som har med korona å gjøre. Da vil de ikke umiddelbart begynne å gjøre det vi ber dem om, sier Johansen, som understreker at etterlevelse av anbefalinger og tiltak kan være ekstra krevende i et åpent samfunn, hvor få dør og antallet sykehusinnleggelser ikke er veldig høyt, sier byrådslederen i Oslo til Dagsavisen, og hevder at folk er forskjellige:

– Mye handler om vaner. Vi er mennesker. Også jeg kan glemme å ta munnbindet med meg i veska en dag, nå som det ikke har vært nødvendig på en stund. Hadde vi innført et påbud, så betyr ikke det at alle hadde begynt å bruke det med en gang.

Raymond Johansen skal på julebord

Han oppfordrer byens innbyggere til å ta seg en fest og dra på julebord. Selv skal han på julebord på fredag, og kanskje til og med ta seg en øl. Det mener byrådslederen at alle bør gjøre med god samvittighet.

– Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd med å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, sa Johansen til NTB på pressekonferansen på tirsdag.

