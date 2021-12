annonse

annonse

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane forsvarer sin tidligere lagkamerat Ole Gunnar Solskjær og mener nordmannen kan ha vært for snill.

Da Keane gjestet Sky Sports i forbindelse med 1-1 kampen mot Chelsea i helgen, langet den tidligere United-profilen ut mot spillergruppa, melder Manchester Evening News.

– De jobber ikke like hardt som de tre lagene på toppen som er strålende, har mye talent, godt trent og løper. Uniteds spillere har sluttet å løpe de siste par månedene, forklarte Keane.

annonse

– Marcus Rashford har sagt at spillerne må ta ansvar – men det gjør ikke disse spillerne. Vi så et godt eksempel etter Watford-kampen, hvor spillerne prøvde å forsvare sin manager. Men det var for sent, skaden var allerede gjort, sa han videre.

Les også: Var Solskjær for norsk?

Roy Keane on Manchester United players under Ole Gunnar Solskjaer: These lads have done what I predicted and thrown him under the bus. pic.twitter.com/jkJsQKWJhu — Elijah Kyama (@ElijahKyama) November 28, 2021

annonse

– Et problem

Keane var en legende i United-laget på 90-tallet da klubben var suverent best i England. Han liker ikke mentaliteten til dagens spillere, og mener United ikke jobber som et lag.

– Hvis du vil sammenligne dem med Chelsea, Liverpool og Man City, er det kritt og ost. Disse spillerne løper ikke, de spurter ikke, de forsvarer ikke, de jobber ikke som et lag og de jobber som individer. De er nesten bare avhengige av talentet deres, som også kommer til kort, sa Keane før han tok Solskjær i forsvar.

– I løpet av den siste uken, da mange av spillerne har snakket om at manageren skal gå, sier de stadig «Ole». Ole var sjefen deres. Kanskje det var et problem. Kanskje han var for snill mot disse guttene, fordi disse guttene har gjort det jeg forutså og kastet ham under bussen, sa Keane.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474