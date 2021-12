annonse

Oslo tingrett: Økokrim mener en 77 år gammel avskiltet revisor over en periode på ti år har hjulpet 84 personer med å unndra om lag 100 millioner kroner i skatt. Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i to uker.

77-åringen ble pågrepet under en politiaksjon mandag, da Økokrim gjennomførte ransaking av to adresser tilknyttet mannen, skriver TV 2.

Fram til 2020 mener Økokrim at han har hjulpet 84 kunder med å få formuene deres til å se lavere ut enn det de har vært.

Politiet mener det dreier seg om rundt 100 millioner kroner.

– Vi bestrider at det er skjellig grunn til mistanke for at han har medvirket til noe straffbart, sier mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Under fengslingsmøtet understreket politiadvokat Henrik Brødholt at det foreligger en reell fare for at 77-åringen vil påvirke vitner i saken.

