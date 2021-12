annonse

Skuespiller Alec Baldwin fortalte ABC News ‘George Stephanopoulos i et I et lengre intervju at han ikke hadde noen anelse om hvordan skarp ammunisjon kom inn på settet til filmen, «Rust».

– Avtrekkeren ble ikke trukket av. Jeg trakk ikke av våpenet, sier han i en smakebit av

intervjuet, som kanalen har publisert på Twitter.

EXCLUSIVE: Alec Baldwin. The first interview since the fatal accident on the set of the movie ‘Rust’.

