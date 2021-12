annonse

I en ny rapport har Antirasistisk senter intervjuet samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn om hatefulle ytringer og trusler.

De skriver i rapporten «Hatefulle ytringer og trusler mot samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn» at Facebook er verst, der har 95 prosent opplevd hatefulle ytringer eller trusler. 60 prosent har opplevd det i vanlige kommentarfelt og det er en høyere prosent enn «alternative medier» slik som Resett, Document og Rights. Der er prosenten 57,5.

De skriver at generelt opplever de fleste hatefulle ytringer og trusler i sosiale medier. 20 prosent oppgir å ha opplevd dette på e-post. 32,5 prosent oppgir å ha opplevd dette i det offentlige rom (eksempelvis på gata eller på transportmidler).

Antirasistisk senter forteller at en person de intervjuet, som er samfunnsdebattant, har opplevd en rekke hendelser, blant annet å bli slått ned, og trusler mot henne og familien. Dette kom i etterkant av en offentlig debatt med Hege Storhaug: «Han ringte meg, han ringte faren min, moren min, broren min, søsteren min. Han skulle drepe oss, meg skulle han bombe, han skulle bombe der hvor jeg var.»

Rapporten trekker også frem den vedvarende hetsen av en prominent samfunnsdebattant

Antirasistisk senter skriver at en av de viktigste rettslige seirene i kampen mot hatefulle ytringer generelt og mot samfunnsdebattanter spesielt, utvilsomt var høyesterettsdommen mot en Bergens-kvinne og lokalpolitiker for FrP for hatefulle ytringer:

– Gjennom de tre rundene i retten tok samfunnsdebattanten på seg den betydelige påkjenningen med å vitne to ganger om hvordan ytringene utgjorde en alvorlig krenkelse av hennes menneskeverd, skriver Antirasistisk senter i rapporten, og forteller om noe graverende:

– Det styggeste eksempelet var den illustrasjonen Human Rights Service utformet til sin artikkel om dommen. HRS’ artikkel var ledsaget av en illustrasjon som viser et bilde av samfunnsdebattanten side om side med et bilde av en melbille. Samfunnsdebattantens navn var plassert like under bildet av melbillen, slik at det kunne framstå som navnet både på skadedyret og henne.

Antirasistisk senter skriver videre at for første gang politianmeldte de HRS for brudd på Straffeloven § 185. Men anmeldelsen ble henlagt.

Antirasistisk senter vil ha PST på banen

De sier at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er begrenset til å omfatte beskyttelse av kongehuset, stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere og ambassadører. De har ikke noe mandat til å beskytte samfunnsdebattanter. Antirasistisk senter mener derfor at PSTs mandat må utvides noe. De sier at politiet har høy terskel, og flertallet av intervjuobjektene har ikke mottatt noen konkret bistand fra politiet.

