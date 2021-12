annonse

Eikrem beholder jobben – inntil videre.

Den mye omtalte Eikrem-saken ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) nådde i går sitt foreløpige klimaks.

Klokken 14 samlet universitetsstyret ved NTNU seg for å ta endelig stilling til avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Dette skriver avisen Khrono, som var til stede med journalist og fotograf utenfor møterommet.

21. juni i år ble Eikrem avskjediget av NTNUs ansettelsesutvalg, en avgjørelse som utvalget opprettholdt 1. september etter anke fra Eikrem.

Nå har NTNU-styret sagt siste ord i saken.

I forkant av gårsdagens møte, som foregikk bak lukkede dører, hadde NTNU-rektor Anne Borg innstilt på å opprettholde avskjedigelsen av Eikrem.

Møtet ble ledet av Borg selv og styreleder Remi Eriksen. Til stede var øvrige styremedlemmer, herunder den eksterne representanten Nina Refseth, NTNU-professor Ingrid Bouwer Utne og student Amalie Farestvedt.

Selv skulle Eikrem ha 20 minutters taletid. Men mange spørsmål fra styremedlemmene gjorde at Eikrem fikk en time til rådighet. Ute på gangen igjen omtalte Eikrems advokat møtet som «godt».

Opprinnelig hadde Eikrem og hans advokat Christoffer Hjelle kun adgang til en sterkt sladdet utgave av Borgs saksfremlegg, herunder hennes argumenter og innstilling.

Førsteamanuensen ved NTNU Institutt for sosialt arbeid ble i sommer vedtatt avskjediget for å angivelig ha spredt rasistisk innhold via Facebook-profiler som NTNU mener Eikrem disponerte.

Les også: LO-advokat mener NTNU ikke har en sterk sak mot Øyvind Eikrem

Det ble hevdet at Eikrem «grovt har krenket sine tjenesteplikter» ved å ha «opptrådt på en måte overfor kolleger og studenter som har hatt negative følger for deres arbeids- og læringsmiljø, og som i tillegg representerer brudd på Eikrems lojalitetsplikt».

Eikrem «har også opptrådt på en måte som er i strid med allment aksepterte normer for atferd», skrev Borg i sitt fremlegg. Selv har Eikrem avvist befatning med de aktuelle Facebook-profilene, og mener anklagepunktene ellers er oppkonstruert.

NTNU-styret ble sittende i drøftelser utover kvelden. Til slutt ble møtet utsatt, og fortsatte klokken 8 påfølgende morgen, fikk nyhetsbyrået NTB opplyst fra NTNU.

Men Borg fikk ikke med seg NTNU-styret.

Etter møtet i dag ble det klart at styret ikke ville godkjenne avskjedigelsen. Isteden ble det inngått forlik som går ut på at Borg trekker avskjedigelsessaken mot at Eikrem sier opp sin nåværende stilling med fratreden 31. juli 2022.

Frem til sommeren har Eikrem hjemmekontor, og er fritatt arbeidsplikt, herunder plikt til å undervise. Deretter går Eikrem over i en postdok-stilling frem til 2026, hvoretter hans tid ved NTNU opphører. Dette melder Khrono torsdag ettermiddag.

Eikrem-saken oppstod etter at Eikrem i 2018 uttalte seg til Resett om et dobbeltdrap som en mindreårig afghansk flyktning hadde begått i Trondheim.

Les også: Jusprofessor slakter NTNU for Eikrem-saken: — En skamplett

Uttalelsen skapte negative reaksjoner blant ansatte og studenter ved NTNU Institutt for sosialt arbeid, og Eikrem ble innkalt på teppet hos instituttleder Riina Kiik.

Siden da har saken ridd NTNU og norsk akademia som en mare. Men siste punktum er trolig satt med dagens avgjørelse i universitetsstyret, over tre år senere. Eikrem hadde på forhånd varslet at avskjedigelsen ville bringes inn for domstolene hvis den ble opprettholdt.

Som postdoktor blir Eikrem underlagt organisasjonsdirektør Roar Tobro.

Postdoktor er en tidsbegrenset forskerstilling som vanligvis tilbys folk som nylig har tatt doktorgraden. Slik sett «degraderes» Eikrem fra dagens stilling som førsteamanuensis. Som postdoktor skal Eikrem bedrive forskning på mer eller mindre fristilt basis.

– Jeg skal bedrive faglig utvikling. Fram mot jul skal jeg lage et større forskningsprosjekt som jeg planlegger å gjennomføre. Siden jeg bedriver sammenlignende kulturforskning, så blir det helt sikkert utenlandsopphold innbakt i det hele, sier Eikrem til Khrono, og legger til:

– Hva som skjer lenge i framtiden, tar jeg stilling til da. I dag er jeg bare fornøyd med at vi kom til en god avtale.

