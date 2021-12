annonse

annonse

NRK har utviklet seg til å bli et pengesluk. De har mistet de yngre og seerne blir stadig eldre.

NRK er et produkt stadig færre benytter, men likevel må de betale. Nå er tiden inne for å tilpasse produktet etterspørselen. Nå skal NRK flytte til Ensjø på østkanten. Det er nok mange som bor i Oslo vest, slik som Ullevål hageby og Frogner som ikke vil bli med på flyttelasset. NRK-sjef Eriksen er ferdig med sin periode, og det er en god start. Bare han ikke kommer tilbake som «konsulent» med samme lønn uten definerte arbeidsoppgaver.

Rikskringkastingen genererer ikke nok økonomiske verdier til å sikre sin egen fremtidige utvikling, mener Jan Lindh. Han er tidligere administrerende direktør i Orkla Media, og er nå styremedlem i Aller Media.

annonse

– Tallrike ganger har NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen forsøkt å forklare oss at NRK går godt økonomisk, når det motsatte er tilfellet, skriver Jan Lindh i Dagens Næringsliv.

Lindh skriver at NRK har drevet med underskudd til tross for store gevinster fra salg av eiendom og driftsmidler. Antall faste ansatte har gått ned, men lønnskostnadene har økt, skriver han. Årsaken er at NRK har bevilget seg en lønnsvekst som overgår gevinsten i bemanningsreduksjonen.

NRK har 15 lokalkontorer

annonse

De konkurrerer med lokalavisene, men NRK tar ikke betalt fordi de får penger rett fra skattebetalerne. Lokalavisene er avhengig av at folk betaler og opplever en lekkasje. Media er kontrollert av et par milliardkonserner, og de kan få kjøpe NRKs lokalkontorer til høystbydende.

Les også: Mener statskanalen har skjerpet seg: – Jeg tror NRK fikk seg en tankevekker (+)

Det er forsvinnende få som orker å følge med på NRK Dagsnytt, nyhetene som presenteres er påvirket av journalistens mening. Om noen skulle motsi her da kan det nevnes allmennkringkastingens dekning av USAs tidligere president Donald Trump og ikke minst en «objektiv og balansert» fremstilling av klimaendringer. Det samme gjelder debattprogrammer, de bærer preg av en sammensatte grupper som diskuterer engasjert hvor enige de er. Kanskje noen ser en underholdningsverdi, slik som når en politiker fra MDG hever stemmen og gjentar med svetteperler i pannen at kloden koker og at olje er galskap. Men slike debatter gir sjelden et faglig utbytte.

Les også: Næringslivstopp: – Er NRK landets dårligst drevne mediebedrift?



NRK har solgt seg ut fra Marienlyst og har fått litt under fire milliarder kroner. Det er penger som bør tilføres statskassen. Så kan et omorganisert NRK forhandlet om noe nytt på Ensjø. De trenger nok ikke store plassen. Det som bør bli igjen av NRK er lørdagsunderholdning, skolefjernsyn og visualisering av offentlig informasjon.

Til det trenger de ikke milliarder, men noen millioner. Den besparelsen kan utløse skattelette til vanlige folk. De som har strømregninger å betale.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474