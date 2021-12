annonse

Strømkrisen har ført til at en dusj kan koste 26 kroner.

FrP la frem forslag om å reforhandle avtalene rundt utenlandskablene, for å begrense krafteksporten. FrP har også foreslått å fjerne hele elavgiften og moms på strømforbruk, men ble nedstemt i Stortinget.

Med en strømpris på opp mot 5 kroner per kilowattime, vil mange familier få enorme strømregninger de neste ukene.

– Det er helt uakseptabelt. Dette vil ramme minstepensjonister, uføre, familier, enslige og alle som ikke har velfylte lommebøker. Det er vår plikt som politikere å bøte på denne krisen og gi folk en håndsrekning, sier Frp-leder Sylvi Listhaug, og vil gi penger tilbake:

– Staten håver inn penger på økte olje- og gassinntekter, elavgift og moms på strøm. Statkraft og Statnett tjener penger som gress. Da skulle det bare mangle at vi fører tilbake noen av de pengene til vanlige folk som nå sliter med å betale strømregningene.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe går inn for et nytt krisetiltak om å betale ut 4000 kroner til hver husstand i Norge. Det er litt over 2,5 millioner husstander i Norge. Det betyr at den samlede prislappen er drøyt 10 milliarder kroner.

De har bestemt seg for å betale ut beløpet flatt til alle husstander for å sikre at pengene blir betalt ut raskest mulig. Det er ikke tid til å gå gjennom en lang byråkratisk mølle. Nå må pengene ut, slik at folk har råd til å betale strømregningene og feire jul.

Hun forventer at andre partier også tar strømkrisen på alvor.

– Tiltakene vi har sett fra regjeringen holder ikke. Når Slagsvold Vedum skryter av å ha kuttet elavgiften med noen øre fra nyttår mens strømprisen i høst har økt med flere kroner, er det så tannløst at jeg blir flau. Nå må vi ta grep som monner for folks lommebøker. Vi foreslår derfor å fjerne hele elavgiften og moms på strømforbruk også for neste år. Fremskrittspartiet mener det må være større mulighet for å skjerme Norges interesser når det er snakk om så høye strømpriser, sier Listhaug og fortsetter:

– Vi må slutte å sende vår kraft ut gjennom utenlandskabler når strømprisen er rekordhøy. Derfor må avtalene for disse reforhandles. Hovedfokuset for norske politikere bør være å sikre egen befolkning og industri overkommelige strømpriser – ikke la vanlige folk betale i dyre dommer for feilslått europeisk klimapolitikk som nå driver opp kraftprisene.

Lagt ned kjernekraft

Hun viser til at flere europeiske land har lagt ned kjernekraft uten å ha gode alternativer som sikrer folk flest strøm til en fornuftig pris. Ap og Sp styrer svært mange av landets kommuner.

– Kommuner og fylker tjener også store penger nå som eiere av kraftselskapene. De burde også betalt noe av overskuddet tilbake til strømkundene. Men det er visst vanlige folks tur til å fylle kommunekasser og statskassen gjennom skyhøye strømpriser, avslutter Listhaug.

