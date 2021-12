annonse

annonse

Som følge av strømkrisen under Støre-regjeringen er det nødvendig å betale ut krisestøtte til alle husstander, mener FrP.

Den pågående strømkrisen har ført til at en vanlig dusj kan koste 26 kroner på morgenkvisten. Med en strømpris på opp mot 5 kroner per kilowattime, vil mange familier få enorme strømregninger de neste ukene.

Dette vil ramme minstepensjonister, uføre, familier, enslige og alle som ikke har velfylte lommebøker. Det er vår plikt som politikere å bøte på denne krisen og gi folk en håndsrekning, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

annonse

I stortingsgruppens møte 1. desember gikk de inn for et nytt krisetiltak om å betale ut 4000 kroner til hver husstand i Norge. Det er litt over 2,5 millioner husstander i Norge. Det betyr at den samlede prislappen er drøyt 10 milliarder kroner.

– Staten håver inn penger på økte olje- og gassinntekter, elavgift og moms på strøm. Statkraft og Statnett tjener penger som gress. Da skulle det bare mangle at vi fører tilbake noen av de pengene til vanlige folk som nå sliter med å betale strømregningene, sier Listhaug.

Det er ikke tid til å gå gjennom en lang byråkratisk mølle. Nå må pengene ut, slik at folk har råd til å betale strømregningene og feire jul. Det er nå det gjelder, sier Listhaug.

annonse

Les også: Ap hjelpeløse overfor høye strømpriser

SV krever kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningen

– Nå må regjeringen sette seg ned med SV og finne løsninger for hvordan vi kan gi økonomisk støtte til folk som trenger hjelp til å betale strømregninga, sa Lars Haltbrekken (SV) til NRK onsdag kveld.

– Det vil være en kontantutbetaling, som gis til personer og familier som strever med strømregningen. Dette må omfatte flere enn dem som får bostøtte, sier Haltbrekken til NTB.

– Jeg vil vurdere alle forslag som kommer, både fra posisjonspartiene og opposisjonspartiene, sånn at vi kan finne den beste løsningen, sier Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474