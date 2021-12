annonse

annonse

Kastellveien på Nordstrand ble enveiskjørt i forbindelse med et bompengeanlegg. På tross av store protester fra naboene. Trædal hevder at beslutningen ikke var politisk.

– Det er totalt kaos her i rushtiden. For oss som bor her kommer man seg nesten ikke ut med bilen, sier Hilde Olafsen til Avisa Oslo.

Da Bymiljøetaten i Oslo uten forvarsel satte opp skilt om enveiskjøring mellom Ekebergveien og Kastellveien protesterte naboene. De startet underskriftskampanjer og tok med de folkevalgte i Samferdsels- og miljøutvalget på befaring. Men til ingen nytte.

annonse

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

Nå må foreldrene kjøre ungene til barnehagen og folk er redde for å gå tur med hunden.

Hilde Olafsen og venninnen Astrid Hagen-Huerta frykter nå alvorlige ulykker til vinteren.

annonse

– Det er kaos her fra før, hvordan det blir nå blir det jo spennende å se da. Naboen i bunnen av bakken får bilene inn i gjerdet omtrent årlig og det blir nok ikke bedre i år, sier Hagen-Huerta.

– Det er livsfarlig her. Bare det å gå med hund på tur har blitt farlig. Bilene kjører utrolig fort, det er trangt, mørkt og mye myke trafikanter, sier hun oppgitt.

Lederen av Samferdsels- og miljøutvalget, Eivind Trædal (MDG), sa under debatten om enveiskjøring i Oslo bystyre at avstemningen i bystyret ikke er en politisk beslutning, og slo fast at alle opptatte av trygge løsninger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474