Hvert år gir Oslo kommune et juletre i gave til London by. Tradisjonen startet i 1947 som en takk for Englands hjelp til Norge under andre verdenskrig.

Men fallhøyden er stor og kritikerne nådeløse.

Årets grantre fra Østmarka ble felt i midten av november, for så å bli fraktet til Trafalgar Square.

– Treet er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre. Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) i en pressemelding da treet ble sendt.

Men på sosiale medier er det allerede kommet reaksjoner. Folk i London synes ikke treet er særlig imponerende.

– I alle dager, hvem har fornærmet Norge, skriver en.

– Hvorfor sender de oss dårlige trær hvert år, skriver en annen.

Crikey, who has upset Norway?? 🇳🇴 🇳🇴 🎄 🎄 pic.twitter.com/r9ys4gqoAh — Jimmy McLoughlin (@jimmym) November 30, 2021

– Takk for treet, men hvor er resten av det, skriver en annen.

En spøkefugl gir ham også svar.

Også i 2019 kom det skarp kritikk mot det norske juletreet som ble sendt til London.

Kommentarene gikk på at treet så «tynt og trist» ut, at det «ser ut som det har anoreksi» eller at det rett og slett «er dødt», skrev VG den gang.

