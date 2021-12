annonse

Munnbindpåbud, mer hjemmekontor og antallsbegrensning i kommunene rundt Oslo innføres av regjeringen fra midnatt for å hindre spredning av den nye koronavarianten omikron. Dessuten skjerpes de nasjonale anbefalingene og testkravene på grensen.



Påbud og krav i Oslo-området:

* Munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Arbeidsplasser pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

* Maks 100 personer tillates å samles på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler.

* Serveringssteder og arrangører må registrere gjester.

* Bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

* Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.

* Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

* Tiltakene gjelder i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.

Nasjonale tiltak:

* Det anbefales å redusere antall nærkontakter, holde en meters avstand der det er mulig og unngå klemming og håndhilsing.

* Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

* Munnbind anbefales når man er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Dessuten innføres strengere testkrav på grensen. Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge teste seg innen 24 timer. Innstrammingen skal vurderes på nytt etter to uker.

Alle som kommer til Norge, har fra natt til fredag plikt til å teste seg innen 24 timer etter ankomst til landet. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte, opplyste Kjerkol på en pressekonferanse i ettermiddag.

Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest. Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Tiltak som allerede er innført for å hindre spredning av omikron:

* Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

