Men hun vil ikke stille krav til fylling i vannmagasiner, som kriterium for strømeksport.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) deltok tirsdag kveld i Debatten på NRK. Der ble hun stilt til veggs om de sjokkartede strømprisene som for tiden preger det norske kraftmarkedet. Flere av motdebattantene utfordret statsråden på hvorfor Norge ikke begrenser eksporten av strøm når strømprisene er så høye som de nå er.

Å legge en begrensning på hvor høy fylling man kan ha i norske vannmagasiner før man eksporterer strøm ble diskutert. Statsråden uttrykte på sin side at dette er en dårlig idé. En lettvint løsning på et komplisert problem, som hun blant annet mente kunne føre til skadeflom.

Vil ikke endre regler

Dette utdyper Persen i en kommentar torsdag.

– Spørsmålet om å stille krav til magasinfyllingen har vært utredet tidligere, understreker hun overfor Resett.

– Norge har flere enn tusen magasiner. Alle har ulike egenskaper, geografisk plassering og er gjenstand for ulike miljøreguleringer. I tillegg er det slik at tilsigene til disse magasinene varierer over sesonger og år, og mellom ulike regioner av landet. Vi vet derfor ikke på forhånd hvor store tilsigene blir til det enkelte magasin. Her kan endringene skje fort gjennom året. Det gjør det vanskelig å sette generelle krav til alle magasinene, uten at vi får fare for skadeflom og stort tap av vannkraftproduksjon, utdyper statsråden videre.

Hun ser liten grunn til å endre noe regelverk nå.

– Jeg legger til grunn at vannkraftprodusentene opererer sine kraftverk innenfor de konsesjoner som er gitt, og at avvik fra dette følges opp fra NVE. Det vurderes ikke nå som aktuelt eller hensiktsmessig å endre regelverket rundt dette.

Vurderer flere tiltak

– Kommer det noen flere tiltak snarlig?

– Jeg er bekymret for at det vil være familier der ute som ikke er i stand til å betale strømregningen, eller som er nødt til å kutte andre nødvendige utgifter på grunn av de høye strømprisene. Derfor har vi satt i gang et arbeid for å se på hvilke muligheter som finnes for å lette på situasjonen. Regjeringen ser nå på tiltak som treffer godt og som raskt kan la seg gjennomføre.

Persen lover å være åpen for ulike løsninger, men vil ikke konkludere om tiltak ennå.

– Det er mange som nå kommer med konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Jeg er åpen for å vurdere alt som kan løse denne situasjonen, men vil ikke ta stilling til disse forslagene her og nå.

