Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg går overraskende av. Dette etter knapt to måneder som regjeringssjef.

Kort tid etter at det ble kjent at landets tidligere statsminister, partikollegaen Sebastian Kurz, ga seg i politikken for å forsvare seg mot korrupsjonsanklager, ble det kjent at Schallenberg også går av.

Begge tilhører det konservative partiet ÖVP, som sitter i regjering sammen med De grønne. Regjeringskoalisjonen omtales som skjør.

– Det er ikke min intensjon og har aldri vært mitt mål å overta som partileder for ÖVP. Jeg er fast overbevist om at begge poster, regjeringssjef og partileder, snarest bør besettes av én og samme person, sier Schallenberg, ifølge NTB.

– Derfor stiller jeg min post som kansler (statsminister) til rådighet, sier han.

Schallenberg var tidligere utenriksminister og overtok da Kurz trakk seg som statsminister i oktober.

Innenriksminister Karl Nehammer omtales nå som aktuell som ny ÖVP-leder og statsminister.

Kurz ute

Kurz ble i 2017 Europas yngste statsminister, bare 31 år gammel, etter en kometkarriere i østerriksk politikk.

De siste månedene har han fått en skarp ripe i lakken, som følge av korrupsjonsanklager. Han er nå en av flere i ÖVP som er under etterforskning.

