«Empire»-skuespilleren Jussie Smollett er anklaget for å ha løyet til politiet om å ha opplevd hatkriminalitet. Nå er rettsaken i gang.

Smollett (39) er anklaget for å ha løyet til politiet om å ha vært offer for et rasistisk og homofobisk overgrep i Chicago, og har blitt siktet for å ha gitt falsk forklaring til politiet.

Smolletts falske forklaring er en klasse 4 forbrytelse, og har en straff på opptil tre års fengsel. Eksperter har imidlertid sagt at det er mer sannsynlig at hvis Smollett blir dømt, vil han bli satt på prøve og kanskje beordret til samfunnstjeneste, skriver Fox News.

Smollett skal ha sagt til politiet, og i flere intervuer med media, at to personer angrep ham på gata. Ifølge Smollett skal de ha festet et rep rundt halsen og helt blekemiddel over ham. Skuespilleren hevdet også at mennene hadde på seg Make America Great Again-caps, og indikerte at de var Trump-supportere.

– De kalte meg homo. De kalte meg en nigger, sa Smollett i et intervju med ABC.

After 3 Years Jussie Smollett's Trial Finally Begins~ Here is an excellent video combo of ~

Jussie Smollett's ABC's Interview verses Chicago Police Chief News Conference ~pic.twitter.com/uJsdvDxeBC — Lawyerforlaws (@lawyer4laws) November 29, 2021

– Skyldig

Politiet etterforsket saken og fant beviser på at Smollett hadde løyet. Han hadde fått to bekjente av ham som til angripe. Hensikten skulle være å få oppmerksomhet og fart på skuespillerkarrieren. Tidligere føderal aktor Neama Rahmani sa til Fox News at Smollett kan bli dømt.

«Påtalemyndigheten har en veldig sterk sak», sa han og listet opp bevisene som inkluderer telefonoppføringer og tekstmeldinger mellom Smollett og hans angivelige innleide angripere.

De to brødrene Abimbola og Olabinjo Osundairo fortalte politiet at Smollett betalte dem 3500 dollar for å posere som angriperne hans.

– Påtalemyndigheten er sterk på grunn av bekreftende, uavhengige bevis som stemmer overens med at Smollett har laget en falsk politianmeldelse. Hvilken type forklaring kan Smolletts advokat ha for å rettferdiggjøre at han kontakter brødrene?, forklarte Rahmani.

Rahmani innrømmet at han «forventer en skyldig dom» og mener Smollett er en som ikke fortjener noen form for mild straff. Faktisk mener den juridiske eksperten at rettssaken bare «bringer mer oppmerksomhet til Smolletts uredelighet» som publikum begynte å glemme siden hendelsen skjedde før corona-pandemien.

