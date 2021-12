annonse

annonse

Rødt hadde et ønske om at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) kom til Stortinget for å redegjøre om de høye strømprisene allerede torsdag. Det ville Persen ikke.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt er kritisk til at statsråden ikke var til stede under debatten om strømpriser og eventuelle tiltak, melder NTB.

I et brev til presidentskapet ba derfor Marhaug om at Marte Mjøs Persen kom til stortinget for å gi sine vurderinger på slutten av torsdagens møte. Dette ble møtt med avslag.

annonse

Stortingspresidenten viste i sitt svar til at det i finansdebatten hadde vært bred anledning til å reise spørsmålene til regjeringen som var representert ved Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Marhaug på sin side mener det er useriøst å ikke få statsrådens vurderinger i et møte der strømprisene diskuteres. Rødt vil fremme krav om at hun i stedet kommer og redegjør senere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474