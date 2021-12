annonse

annonse

Fra 2022 blir norsk eierskap dyrere. Den som har mye penger i innskudd eller aksjer, vil få økt formuesskatt og enda høyere utbytteskatt.

Hurdalsplattformen, som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slår fast at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekt skal holdes uendret gjennom inneværende stortingsperiode.

Samtidig har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet en mer omfordelende skatteprofil. Herunder skal de som tjener under 750.000 kroner få lavere inntektsskatt, mens de med inntekt over 750.000 skal punge ut mer enn i dag.

annonse

Les også: Bergenser vil bli hotellkonge i Europa (+)



I statsbudsjettet for 2022 foreslår Støre-regjeringen å øke formuesskatten fra 0,85 til 0,95 prosent, vel å merke med et økt bunnfradrag på 1,7 millioner, etter budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti. Formue over 20 millioner beskattes med 1,1 prosent, satsen som Solberg-regjeringen i sin tid kuttet formuesskatten fra.

Men det er ikke bare formuesskatten som jekkes opp. Fra nyttår øker skatten på utbyttet som du tar ut fra selskapet ditt for å betale formuesskatten med. I praksis stiger skatten på utbytte fra 31,68 til hele 35,2 prosent.

annonse

– Vedta utbytte før årsskiftet, råder Regnskap Norge.

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. Brukernavn: Passord:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474