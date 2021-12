annonse

De svenske storfavorittene ble som ventet for sterke for Norge i torsdagens VM-kvartfinale i innebandy for kvinner. Det ble hjemmeseier med 13-0.

Sverige er skyhøy gullfavoritt i VM på hjemmebane. Norge vant alle sine tre kamper i det innledende gruppespillet for lagene på nivå 2 og fulgte opp med å slå Latvia 9-6 i første utslagsrunde, men svenskene var hakket for gode.

Det det sto bare 3-0 etter første periode, men i den neste raknet det for Norge. Blant annet scoret svenskene fem mål på like mange minutter på vei mot periodesifrene 8-0.

Det ble bare to scoringer i den siste perioden, men 13-0 taler likevel sitt tydelige språk om nivåforskjellen. Maja Viström førte an for svenskene med tre mål og to assist, mens Moa Gustafsson scoret det første og siste målet.

Matilda Östlund Visen trengte bare seks redninger for å holde nullen for Sverige, mens Thea Ekholt reddet 49 skudd.

Sverige møter Sveits eller Slovakia i semifinale lørdag, mens Norge skal ut i plasseringsspill om 5.-8.-plass mot taperen av fredagens kvartfinale mellom sveitsere og slovaker.

Finale og endelige plasseringskamper spilles søndag.

