Vi trenger mest mulig milde tiltak, forholdsregler, samt god vaksinedekning i hele verden om vi skal unngå ytterligere nedstengning.

Mange bekymrer seg kanskje over at det nå innføres nye tiltak nasjonalt og i Oslo-området, etter en tid med økt usikkerhet knyttet til smitteøkning og den mye omtalte omikron-varianten, som har kommet til hovedstaden for fullt.

Enn så lenge er tiltakene i hovedstadsområdet utformet slik at det er mulig å leve med dem. Det er selvfølgelig leit at julebord og andre festiviteter med mange gjester ser ut til måtte avlyses. Selvsagt går tiltakene med begrensninger av uteliv og servering utover næringslivet, som helt klart må kompenseres for tapet. Det er viktig å skjerme bransjer og utsatte grupper når det legges begrensninger på sosiale aktiviteter og moro, og der er Norge godt skodd. Så spørs det om vi ryker på en ny nasjonal nedstengning i tillegg til de nyeste tiltakene.

Vi slappet av for mye

Og helst skulle vi unngått at vi kommer dit. Vi hadde kanskje greid å hindre oppblomstringen av smitte om vi hadde holdt bedre på forholdsreglene og fulgt anbefalingene også da samfunnet åpnet opp tidligere i høst. I stedet har vi sett at munnbindet har forsvunnet helt fra kollektivtrafikken i Oslo. Folk har stått tett i tett uten munnbind på buss, trikk og t-bane. Vi har sett en eksplosjon i utelivet, med køer som har strukket seg fra dørene ved utesteder og rundt hele kvartaler. Ingen har brydd seg stort om avstand. Folk har gått og stått som sild i tønne på julemarked og på gater og torg.

Vaksinen gjør oss ikke immune mot sykdom, selv om noen åpenbart har trodd det. Men den har gitt oss en viss beskyttelse mot alvorlig sykdom, og en viss redusert smittefare. Så avslappet som vi har hatt det siden Solberg-regjeringen åpnet opp, skulle man tro det ble mye mer smitte enn vi har fått, egentlig. Det kan være et tegn på at vaksinene har hjulpet litt på smitten, og ikke bare på sykdommens alvorlighet, uten at jeg skal være for konkluderende om akkurat det. Om vaksinenes effekt nå vil vare er høyst usikkert, med omikron-varianten godt parkert innenfor kongerikets porter.

Ingen grunn til hard vaksinemotstand

Likevel er det ikke sånn at omikron-varianten bør gi kompromissløse vaksinemotstandere vann på mølla. Omikron har ifølge WHO trolig oppstått i en uheldig kombinasjon av for lav vaksinedekning, for lite testing og manglende eller dårlig helsetilbud, i noen av de mer utsatte landene i verden. Det var dette WHO mente da de sa at pandemien ikke er over i land som Norge, før den er over i resten av verden. Det oppstår mutasjoner der det har vært høy smitte, uten god vaksinedekning og effektive tiltak, og så smittes det videre, og til syvende og sist kommer mutasjonene til Norge også, selv om vi har gjort det meste etter boken hos oss.

Det har nok altså noe for seg å hjelpe fattigere land med vaksinedekningen. Det ville ha bidratt til å unngå det vi nå ser med omikron.

Det som er trist er at vi kunne ha unngått det verste også her i Norge nå, og sluppet ytterligere drakoniske tiltak, om vi hadde vært flinkere til å benytte oss av de mildere tiltakene og forholdsreglene i det offentlige rom også i den tilbakelagte perioden med et mer åpent samfunn. I stedet har alt gått rett ut av vinduet. For bare noen måneder siden gikk alle i Oslo med munnbind i butikker og i kollektivtrafikken. Etter gjenåpningen forsvant det brått.

La oss følge anbefalingene

Det er bedre å ha det litt strengt, enn å ha det stengt. Det er fordelaktig for alle involverte. Derfor trenger vi de milde tiltakene som gjør at vi kan leve sosiale liv og som sikrer at bedrifter kan gå mest mulig rundt. De som nekter å bruke munnbind og som insisterer på å sitte klemt inn ved siden av deg på t-banen og som mener at vaksiner er gift, bør tenke seg litt om. La oss følge anbefalingene godt nå, og satse på unngå mer stengning.

Alt dette er selvsagt vanskelig for oss liberale sjeler som er opptatt av den individuelle friheten. I normale situasjoner skal ikke staten detaljstyre våre liv på denne måten. Men vi må innse at dette ikke er en normaltilstand. Vi står i en pandemi. Det er kanskje ikke svartedauden, men hvem vet hva omikron og andre varianter vil bringe, og hvilke langtidsvirkninger alt dette kan få. Dette er en unntakstilstand.

