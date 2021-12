annonse

Tilbakekallsavsnittet i Politiets utlendingsenhet (PU) for oppholds- og statsborgerskapssaker har over en periode undersøkt og gjennomgått asylsaker med etniske armenere fra Syria.

Dobbelt statsborgerskap

På bakgrunn av etterretning og grundige undersøkelser med en påfølgende solid etterforskning, har PU fått verifisert og avdekket at flere i ovennevnte portefølje er både syriske og armenske statsborgere.

De etniske armenske statsborgerne det her gjelder, har i ettertid i tillegg mestret å tilegne seg et syrisk statsborgerskap, og omvendt. Noen av familiene har blitt armenske statsborgere etter at de forlot Syria, men før de ankom Norge og søkte asyl. Det er også avdekket at noen har blitt armenske statsborgere etter at de fikk innvilget en oppholdstillatelse i Norge.

Ifølge tilbakekallsavsnittet i PU, kan begge ovennevnte tilfeller føre til kansellering av de innvilgede tillatelsene utlendingen(e) på falskt/uriktig grunnlag har tilegnet seg i riket.

Resett kontaktet sjef ved Felles enhet for i ID-avklaring og etterretning i PU, Svein Arne Hansen, og spurte:

– Når en asylsøker bevisst unnlater å informere i sin beskyttelsessøknad at han/hun faktisk innehar dobbelt statsborgerskap, hva skjer da?

– Det blir da opprettet en tilbakekallssak for behandling hos Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser Svein Arne Hansen.

Turistvisum

Relatert til det armenske og syriske statsborgerskapet, har PU registret at armenske ambassader har innvilget armenske turistvisum til egne borgere, samt at dette visumet har blitt registrert i deres syriske pass.

Eksempel

En syrisk familie som tilbakekallsenhet i PU har etterforsket og undersøkt over en periode, oppholdt seg i Armenia i mer enn 10 måneder før de ankom Norge og søkte asyl.

I løpet av ovennevnte tidsrom fikk familien innvilget armensk statsborgerskap og armenske pass.

Da familien kom til Norge, og møtte opp på Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde, fremviste foreldrene kun syriske ID-kort, og nevnte ikke et ord om tilknytningen til Armenia.

Tilbakekall

Søk på åpne kilder og en forholdsvis hyppig reiseaktivitet til Armenia, utløste «tilbakekallsenheten» i PU sin politifaglige nysgjerrighet og dertil videre undersøkelser.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå fattet vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse samt utvisning.

– Dersom den/de det her gjelder får avslag på sin(e) beskyttelsessøknad(er), hvilket av de to landene vil de da bli returnert til?

– Det følger av utlendingsloven § 90, at dersom «særlige grunner taler for det, kan utlendingen bli ført til et annet land enn det vedkommende kom fra».

Dette beror på en helhetsvurdering hvilke andre land utlendingen har hatt opphold i, sier Svein Arne Hansen, og det kan få en avgjørende betydning for saken.

– Hvor mange tilbakekallssaker/forhold har PU avslørt i løpet av de siste fem årene?

– Vi har ikke systematisert tall på dette. Det er politidistriktene som har sakseierskap i tilbakekallssaker, mens PU har en bistandsfunksjon. I utgangspunktet, er det jo som du presiserer, politidistriktene som har hovedansvaret for «tilbakekallssakene».

– Hvordan er dette samarbeidet med PU?

– PU og politidistriktene blir enige om ansvars- og oppgavedeling gjennom løpende samarbeid i tilbakekallssaker, kunne Svein Arne Hansen meddele Resett avslutningsvis.

