Folk er redde. Dels er de redde for koronaviruset, dels er de redde for at myndigheter og medborgere skal iverksette tvangstiltak og overvåkning i en stadig eskalerende prosess inntil det totalitære blir alminneliggjort.

Jeg ønsker ikke å piske opp hysterisk bekymring. Jeg har jobbet innen etterretningsstrukturer og globale miljøer i Norge og internasjonalt i mange år før vi startet Resett. Jeg føler meg ganske trygg på hva de gjør og ikke gjør. Dette er ingen utklekket plan fra en globalistisk elite som nå følges til punkt og prikke. Snarere er det omstendighetene og menneskelige tilbøyeligheter i kombinasjon med ideologi som gjør at tiltakene mot de ulike virusvariantene sprer seg globalt. Men resultatet kan bli ganske likt i begge tilfeller, altså om det er en konspirasjon av en elite eller om det er en stegvis gang inn i en fremtid få eller ingen egentlig helt ønsker.

Frykt er den grunnleggende forutsetning for å få folk til akseptere innskrenkninger i egen og andres frihet. Og den er tilstede nå. Folk frykter viruset, de frykter vaksinen, de frykter å miste jobben, ikke klare strømregningen, de frykter de uvaksinerte etc. Som professor i psykologi, Matthias Desmet, sier er denne frykten forutsetningen for massepsykose og at folk suspenderer sin sunne fornuft.

Igjen er samfunnet på vei til å bli stengt ned, folk slutter å reise, unntakstilstanden er tilbake. I 2020 skjedde disse nedstengingene med en mer utbredt tro på at det kunne være en løsning i sikte. Og det var vaksinene. Med ordet vaksine forsto de fleste noe som skulle hindre oss i å bli smittet, kunne smitte andre og bli syke. Men nå er det stadig klarere, noe selv WHO innrømmer, at det eneste vaksinene hjelper mot i særlig grad, er alvorligheten av sykdommen. Vi kjenner vel alle noen fullvaksinerte som er smittet. De som er vaksinerte har mistet enhver tro på at de er beskyttet. Så deres frykt øker også.

Det virker overveiende sannsynlig så langt jeg kan bedømme av ekspertisen at varianter av dette viruset kommer til å være med oss i generasjoner fremover. Skulle det fortsette å føre til alvorlig sykdom i nok tilfeller, er det ikke godt å si hvor annerledes samfunnet kommer til å se ut fremover. I verste fall blir det et totalitært dystopisk overvåknings- og tvangsvaksine-samfunn. Dette må vi stritte imot så godt og effektivt vi kan.

Men i beste fall, kan vi allerede med omikron-varianten se at symptomene er så milde at selv om smittsomheten har økt, vil det kunne bli konsensus om å heller leve med at viruset lever i populasjonen slik vanlige forkjølelses- og influensavirus gjør.

Jeg skriver denne saken med et annet budskap også. Slik utfordringene har tårnet seg opp, trenger man å fremme sober, sunn fornuft. Det er viktig å være kritisk til ønskene om tvang, overvåkning og innskrenkninger i friheten. Men det er også viktig å ikke la seg rive med i forferdelse over det man ser. Jeg tror det er mulig å bedrive god kritisk journalistikk og holde opp et speil til så vel myndigheter som de aller mest mainstream-skeptiske blant oss.

Den rollen ønsker jeg at Resett skal fortsette å ha. Men jeg har en bønn til dere. Vi trenger hjelp økonomisk for å få det til. I fjor fikk vi inn mer enn 400.000 kroner ekstra i donasjoner i desember måned. Det gjorde at vi berget et lite overskudd for første gang. Men hittil i år er vi 450.000 kroner i underskudd.

