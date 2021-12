annonse

annonse

Bidens popularitet fortsetter å rase i meningsmåling etter meningsmåling i USA.

Ifølge en ny meningsmåling fra analysefirmaet Trafalgar Group som ble offentliggjort onsdag, synes kun 36 prosent av amerikanerne at Joe Biden gjør en god jobb som USAs 46. president. Mens 18,1 prosent er «svært fornøyde», opplyser 18,2 prosent at de kun er «fornøyde» med Biden jobbinnsats.

Meningsmålingen viste også at et solid flertall av amerikanerne – 58,9 prosent – er misfornøyde med Bidens jobbprestasjoner. Mens hele 52 prosent av amerikanerne er «sterkt misfornøyde» med presidentskapet, opplyser 6,9 prosent å kun være «misfornøyde» med det.

annonse

4,6 prosent av respondentene hadde ingen mening om Biden.

Polarisering

Respondentene måtte også svare på om de syntes Joe Biden var ansvarlig for splittelsen av det amerikanske samfunnet.

annonse

Til dette svarte 38,4 prosent at han var «veldig ansvarlig», mens 14,9 prosent mente at han er «noe ansvarlig». På den andre siden, opplyste 33,2 prosent at han «ikke er ansvarlig i det hele tatt», mens 12,6 mente at han «ikke er veldig ansvarlig».

Meningsmålingen spurte 1082 sannsynlige velgere mellom 26. og 29. november og ble offentliggjort 1. desember.

I meningsmålingen er Biden mindre populær enn i meningsmålingene til Rasmussen Reports, som vanligvis ansees å være republikaner-vennlig. En nylig utgitt RR-meningsmåling viser at 42 prosent av amerikanerne er fornøyde jobbprestasjonen hans.

En Quinnipiac-meningsmåling av registrerte velgere utgitt i november viste også at kun 38 prosent mener at USAs 46. president gjør en god jobb.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474