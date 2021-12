annonse

annonse

Johannes Høsflot Klæbo levnet ingen tvil og vant verdenscupsprinten i Lillehammer i utklassingsstil.

Det var den 25 år gamle trønderens 41. verdenscupseirer i karrieren. Han vant foran dagens største overraskelse Thomas Helland Larsen.

Det var tre norske løpere i finalen med Klæbo i spissen. Han var best i prologen og vant sine to heat i utslagsrundene. Håvard Solås Taugbøl var også i finalen. Taugbøl endte på fjerdeplassen bak franske Richard Jouve.

annonse

– Deilig å komme hit og skru på nok til å kjempe om seieren. Det var stas å krysse mållinjen først, sa Klæbo til NRK.

Ved siden av seg på seierspallen fikk han en stor overraskelse.

– Jeg har nok gitt ham litt for mye råd som romkamerat de siste dagene, sa Klæbo,

annonse

– Det er så stort. Jeg er ikke helt vant til dette. Jeg røk jo ut av alle kvartfinalen i norgescupen i fjor. Det er sykt stort og å få det ut, spesielt her, sa Larsen.

Uten problemer

Klæbo hadde ingen problemer underveis til seieren. Han tok seg greit videre i første kvartfinale, mens Erik Valnes måtte se overraskelsen Thomas Helland Larsen foran seg. Valnes tok seg videre som lucky loser, mens Chanavat ble slått ut.

Håvard Solås Taugbøl spurtslo sine konkurrenter som gjorde at italienske Federico Pellegrino ble slått ut.

Even Northug klarte å ta seg videre til semifinalen i et tøft heat hvor Pål Golberg ble slått ut.

Finn-Hågen Krogh var tilbake og viste gamle takter og avanserte til semifinale. Den russiske vinneren fra Ruka, Aleksandr Terentjev, måtte sammen med Håkon Skaanes si takk for seg i heatet.

Sindre Bjørnestad Skar ble slått ut i det siste kvartfinaleheatet.

Seks nordmenn i semifinale

I semifinalen var det hele seks nordmenn igjen. Klæbo var igjen best foran Taugbøl. Helland Larsen tok seg videre som en av to lucky losers, mens Even Northug ble slått ut.

Finn-Hågen Krogh og Erik Valnes gjorde dårlige taktiske valg i det siste semifinaleheatet og ble slått ut sammen med verdenscuplederen russeren Aleksandr Bolsjunov.

annonse

– Det ble et rotete løp og jeg fikk ikke plass inn på oppløpet, forklarte Valnes missen i semifinalen.

Pål Trøan Aune, Magnus Øyaas Håbrekke og Emil Iversen klarte ikke å ta seg videre fra prologen til utslagsrundene.

Davos neste

– Det ble en interessant finale. Det ble gått litt taktisk, men så viste Johannes hvor skapet skulle stå. Det var nummer en og nummer 30 fra prologen som nummer en og to til slutt. Litt spesielt.

Om Larsens plass i OL-kappløpet svarte han:

– Det nok litt tidlig, men han ligger nok godt an til å gå i Davos. Erik (Valnes) ble nok litt overrasket over at Bolsjunov sluknet. Det var mye bra i dag, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK.

Sprinten i fri teknikk er svært viktig for hvem som skal få gå OL i Beijing av de norske sprinterne.

(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474