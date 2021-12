annonse

Coronatiltak må følges av økonomiske tiltak og kompensasjonsordninger for næringslivet, krever NHO, Virke og LO.

Partene i arbeidslivet møter fredag næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). De skal sammen diskutere konsekvensene av den nye situasjonen for norske bedrifter.

NHO og Virke mener nasjonale kompensasjonsordninger for næringslivet må komme snarest.

– Vi kommer til å være veldig tydelig på at de nye smitteverntiltakene rammer over natten. Det er de som har vært hardest rammet tidligere, som nå får en ny smell. Vi hører fra våre medlemmer at avbestillinger kommer over alt, og bestillinger stopper helt opp. Dette er tapte penger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

– Det er kjempeviktig å få på plass ordninger raskt mot de virksomhetene som nå opplever avbestillinger, og som har et dramatisk omsetningstap. Dagens kommunale ordninger er lite treffsikre og utilstrekkelige i forhold til dagens utfordringer, påpeker Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Lønnsstøtte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har et konkret forslag til en lønnsstøtteordning med til møtet med Vestre.

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi har bedt regjeringen forberede en lønnsstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sier hun.

LO mener også at bedriftene må tilby ansatte gratis hurtigtester og vaksinering.

Både NHO og Virke støtter forslaget om en lønnsstøtteordning.

