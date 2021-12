annonse

MDG-politikeren er urolig over at noen på internett sier at ACER-medlemskapet er årsaken til strømprissjokket.

– Men når åtak på ACER vert kombinert med anklager om at norske politikarar fer med svik, gjerne i tenesta til globalistiske elitar, og at dei gjev katten i vanlege nordmenn, ja, så er det på tide å reagera, skriver Øyvind Strømmen i Nettavisen, og er bekymret for politikernes tillit:

– Og dei som kjem med slike anklager fer ikkje berre med skrøner, dei fer med skrøner som kan riva sund nettopp tillit. Då bør alarmklokkene kima.

Strømmen har blant annet skrevet «Giftpillen», den handler om konspirasjoner og dette sier omtalen av boken: «Konspirasjonsteorier gjør stor skade. De ødelegger sosiale relasjoner. De huler ut samfunnskritikken, og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomhet fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og til at samfunnsmessig frustrasjon omdannes til hat og ekstremisme.»

I forbindelse med lanseringen av boken tok, Øyvind Strømmen et oppgjør med Sylvi Listhaugs bruk av uttryket «snikislamisering»:

– Det å bruke et uttrykk som «å snike», insinuerer at det er noe hemmelig og fordekt som skjer. Når hun bruker det begrepet, kan det fungere som et signal til Frps høyreradikale bakland. Jeg syns dette er en kynisk lek med ideer man burde holde seg unna.

Nå har han lest på internett flere ganger at det norske ACER-medlemskapet er årsaken til rekordhøye strømpriser. Det er helt feil, sier han, for priser kommer av tilbud og etterspørsel.

– Når energimarknaden endrar seg, til dømes grunna omstilling frå fossile brensler til fornybar energi, vil det påverka både tilbod og etterspurnad. Når Tyskland faser ut atomkraftverk, vil det også påverka tilbodet. Og om me brukar straum frå land til å elektrifisera sokkel, påverkar det sjølvsagt etterspurnaden.

Han kan også fortelle at priser er påvirket av størrelsen på markedet. Derfor mener han at utenlandskabler kan påvirke prisen.

– Prisen vert også påverka av kor stor marknaden er. Difor påverkar sjølvsagt utanlandskablar prisen. Dei gjer marknaden større. Ofte (men langt frå alltid) vil dette gjera norske straumprisar høgare, sidan prisen ofte er høgare i eksportmarknadene enn dei har vore her heime.

